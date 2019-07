Tesla oznámila rast predaja, iné automobilky pokles za 1. polrok

Tesla Foto: Autonomous Vehicles Summit Foto: Autonomous Vehicles Summit

New York 3. júla (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla oznámil prudký nárast dodávok v 2. štvrťroku 2019, čo kontrastuje s poklesom predaja, ktorý zaznamenala väčšina výrobcov áut na americkom trhu v 1. polroku tohto roka. Automobilky to pripísali vyšším nákladom domácností, ktoré ovplyvnili ich výdavky.Tesla v utorok (2. 7.) uviedla že za tri mesiace do konca júna dodala klientom 95.200 vozidiel, čo je rekord a nárast o viac ako 50 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku.Spoločnosť, ktorá čelí obavám z oslabenia dopytu po jej elektromobiloch, po zverejnení výsledkov skonštatovala, že "má dobrú pozíciu na pokračovanie rastu celkovej produkcie a dodávok v 3. štvrťroku."Iné automobilky, ako sú General Motors (GM), ale aj Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a Toyota, oznámili za 1. polrok pokles predaja v USA, aj keď koncern FCA v samotnom júni dosiahol nárast odbytu o 2 %.Výsledky boli zhruba v súlade s prognózami analytikov a odrážajú mierne ochladenie na americkom trhu s autami vzhľadom na vyššie úroky z pôžičiek na autá.General Motors nahlásil za 1. polrok pokles predaja o 4,2 % na 1,4 milióna vozidiel, pričom v 2. štvrťroku sa jeho odbyt znížil o 1,5 %.Fiat Chrysler vykázal za 1. polrok pokles dopytu o 2 % na 1,1 milióna áut. Za dvojpercentný nárast predaja v júni vďačí zvýšeniu predaja menších nákladných áut Ram o 45 %.Toyota oznámila, že jej predaj v Severnej Amerike sa v 1. polroku znížil o 3,1 % na 1,2 milióna vozidiel.