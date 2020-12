TESLA uzavrela základný nabíjací dojazdový okruh v rámci územia Slovenska

Technické parametre Tesla Superchargera Optima Košice:

28.12.2020 - V Decembri 2020 po ročnom úsilí poznamenanom celoplošnými realizačnými obmedzeniami spustila TESLA Motors do prevádzky na Slovensku v poradí štvrtú a zároveň najvýkonnejšiu nabíjaciu stanicu TESLA Supercharger kategórie V3 (DC 250kW) a to štyri stojany pre Tesla elektromobily všetkých modelov. Nabíjacia stanica bola vybudovaná na parkovisku obchodného centra Atrium Optima Košice.Špecialita Tesla Superchargera Optima je v tom, že je jediný na Slovensku vo variante V3 a zároveň jediný v strednej Európe s prípravou na V4 to znamená najvyšší výkon. Dokončením daného projektu sa tak podarilo uzavrieť okruh nabíjacích staníc Bratislava → Liptovský Mikuláš → Košice → Zvolen→ Bratislava, po ktorom sa elektromobil dokáže presunúť z jednej strany Slovenska na druhú s možnosťou dobitia energie po celej trase, či už severným alebo južným cestným koridorom Slovenska.Dodávateľom tohto technologicky unikátneho projektu (TESLA Supercharger V2/V3/V4), bol slovenský realizačný partner TESLA Blue Planet v úzkej spoluprácie s TESLA Club Slovakia."Ďakujeme v mene TESLA Motors predovšetkým vedeniu a pracovníkom OC Atrium Optima Košice, Tesla Clubu SR, ako aj všetkým subdodávateľským firmám zúčastneným na tomto, pre slovenskú elektromobilu, kľúčovom projekte. Zároveň pokračujeme ďalej v budovaní už piateho TESLA Superchargera na Slovensku, ako aj v rozširovaní už existujúcich lokalít pre TESLA Motors. Vďaka naším vlastným inovatívnym microgrid riešeniam, posilňujeme energetickú infraštruktúru v mieste inštalácií, čo nám umožňuje pridávať ďalšie nabíjacie stojany a zvyšovať celkový nabíjací výkon", uviedol Stanislav Kurek, Manažér projektov Charging Infrastructure.Výkon: DC 250kWPočet stojanov: 4x / rozširovanie 8 a viac.Supercharger typu: V3/V4Konektor stojanu: CCS (info: možné nabíjanie len TM s CCS konektorom alebo retrofitom)Rated Voltage: 1000VDCRated Current: 425AIP Code: IP44 RAINPROOFCS-250-E1Informačný servis