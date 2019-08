Tesla zvýši ceny áut v Číne, ďalší rast plánuje v decembri

Tesla. Foto: Autonomous Vehicles Summit Foto: Autonomous Vehicles Summit

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šanghaj 26. augusta (TASR) - Americký výrobca elektrických vozidiel Tesla zvýši ceny svojich áut v Číne už v piatok (30. 8.), teda o niečo skôr, než sa očakávalo. Navyše ďalšie zvýšenie plánuje firma v decembri, a to v prípade, že do platnosti vstúpia čínske dovozné clá na americké autá. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené so situáciou. Zástupcovia firmy na zverejnené informácie nereagovali.Tesla patrí medzi spoločnosti, ktoré najviac doplácajú na obchodný spor medzi USA a Čínou. V súčasnosti všetky autá predávané na čínskom trhu dováža a v dôsledku dovozných ciel tak musela za posledný rok niekoľkokrát svoje ceny v Číne upravovať.Agentúra Reuters v priebehu augusta informovala, že Tesla plánuje zvýšiť ceny v Číne od septembra, keďže jüan voči doláru v poslednom období výrazne oslabil. Najnovšie však jeden zo zdrojov pre Reuters uviedol, že Tesla zvýšenie cien posunula o dva dni skôr už na 30. august. Tesla zároveň uvažuje o ďalšom zvýšení cien v decembri, keďže Peking v minulých dňoch oznámil, že od 15. decembra chce zaviesť 25-percentné dovozné clá na autá a 5-percentné clá na autosúčiastky. Medzičasom však americký prezident Donald Trump oznámil, že Čína je ochotná pokračovať v rozhovoroch.Tesla pre každý prípad zvažuje aj možnosť doviezť väčší počet áut do Číny ešte do decembra, dodal jeden zo zdrojov. V prípade, že dovozné clá vo výške 25 % na autá začnú platiť, mohla by sa tak s väčším počtom áut už na trhu vyhnúť príliš vysokým nákladom.