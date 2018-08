Tesla zvýšila stratu v 2. štvrťroku na rekordných 718 miliónov USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Palo Alto 2. augusta (TASR) - Americký výrobca elektrických áut Tesla oznámil stratu aj za 2. štvrťrok, pričom jej objem sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac než zdvojnásobil. Dôvodom sú vysoké náklady na dosiahnutie produkčných cieľov. Tržby však zaznamenali výrazný rast a v ich prípade firma prekonala odhady analytikov.Strata automobilky dosiahla v 2. štvrťroku rekordných 717,5 milióna USD (613,46 milióna eur), čo na akciu predstavuje 4,22 USD. V rovnakom období minulého roka zaznamenala Tesla stratu 336,4 milióna USD (2,04 USD/akcia).Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahla strata na akciu 3,06 USD, zatiaľ čo v 2. kvartáli minulého roka to bolo 1,33 USD/akcia. Firma tak výrazne zaostala za očakávaniami, keď analytici počítali s rastom upravenej straty na akciu len na 2,92 USD. Šéf spoločnosti Elon Musk opäť zopakoval predchádzajúci prísľub, že v 3. a vo 4. kvartáli vykáže Tesla zisk.Údaje o tržbách a produkcii boli podstatne pozitívnejšie. Tržby sa zvýšili z 2,79 miliardy na 4 miliardy USD, čím Tesla prekonala očakávania trhov. Analytici počítali s rastom tržieb na 3,92 miliardy USD. Navyše, cieľ spoločnosti vyrábať týždenne 5000 vozidiel sedanu Model 3 sa jej podarilo v priebehu júla "viackrát" prekonať. Firma teraz plánuje do konca augusta zvýšiť týždennú produkciu vozidiel Model 3 na 6000 a v priebehu budúceho roka dosiahnuť produkciu 10.000 vozidiel Model 3 týždenne.Za celý 2. kvartál vyrobila Tesla 53.339 áut. Z nich dodala zákazníkom 40.768 vozidiel, z toho 18.449 boli vozidlá Model 3. Zvyšok dodávok predstavovali autá Model S a Model X. Okrem toho firma otvorila osem nových centier predaja a služieb, čím sa ich celkový počet vo svete ku koncu júna zvýšil na 347. Zvýšila aj počet dobíjacích staníc, a to o 103 na 1308.