Tesla zvyšuje ceny svojich vozidiel v Číne v reakcii na nové clá

Elektroauto nového Modelu Tesla 3, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 9. júla (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla zvýšil ceny svojich vozidiel v Číne, Modelov X a S, o viac ako 20.000 USD (17.059,02 eura). Uviedol to v pondelok automobilový spravodajský server Electrek.Tesla je jedným z prvých amerických výrobcov áut, ktorý zvýšil ceny v dôsledku prehlbujúceho sa obchodného sporu medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.Americký prezident Donald Trump zaviedol od 6. júla ďalšie clá na čínsky tovar v hodnote 34 miliárd USD. Peking na to reagoval odvetnými clami v rovnakej výške na dovoz produktov z USA, vrátane automobilov. Tesla sa pritom spoliehala na to, že jej čínsky trh pomôže zvýšiť predaj elektromobilov. Plánovala tiež vybudovať továreň v ázijskej krajine, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete.Automobilka pritom len v máji znížila cenu Modelu X o 14.000 USD po tom, ako Peking oznámil výraznú redukciu ciel na dovoz vozidiel zo zahraničia. Čína sa vlani podieľala približne 17 % na celkových tržbách spoločnosti Tesla, ktorá vyváža do tejto krajiny približne 15.000 vozidiel ročne.Americká automobilka Ford Motor vo štvrtok (5.7.) avizovala, že zatiaľ nebude zvyšovať ceny svojich modelov, ktoré vyváža do Číny, vrátane luxusných vozidiel Lincoln s vyššou maržou.(1 EUR = 1,1724 USD)