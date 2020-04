Testov na COVID-19 bude dostatok. Slovenskí biotechnológovia vedia dodať vláde až milión testov a začínajú pracovať aj na vývoji lieku!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí biotechnológovia ponúkajú vláde Slovenskej republiky svoje kapacity na diagnostické sety na 100-tisíc vyšetrení COVID-19 pomocou RT-qPCR metódy okamžite, a ďalšie státisíce vedia dodať v priebehu týždňa. Dobrou správou je, že firma dokáže zabezpečiť sety až na 1 milión vyšetrení!Ako uviedol CEO slovenskej spoločnosti Selecta Biotech a odborník Ing. Filip Rázga, PhD. "v tak ťažkej situácii, v akej sa Slovensko nachádza, si každý občan zaslúži ten najvyšší štandard molekulárnej diagnostiky, nakoľko sa od jej výsledkov odvíja jeho ďalší osud v podobe karantény či liečby." Ponúkané diagnostické sety pre COVID-19 sú 10 až 100-krát citlivejšie a umožňujú tak včasnejší záchyt koronavírusu. "Takýto prístup umožňuje efektívnejší manažment pacientov pozitívnych na COVID-19 a môže pomôcť obmedziť šírenie nákazy vírusom v populácii," povedal Rázga.Selecta Biotech sa primárne venuje vývoju nových diagnostických a terapeutických riešení pre onkologických pacientov. Ich produkty pre molekulárnu diagnostiku poskytujú 10 až 100-krát vyššiu citlivosť detekcie qPCR v porovnaní s inými produktami na trhu. V súčasnosti je svet paralyzovaný prítomnosťou koronavírusu, ktorý sa podľa odporúčania WHO diagnostikuje rovnakou metódou. A práve preto sa v rámci pomoci slovenská biotechnologická firma rozhodla ponúknuť diagnostické sety pre citlivú a spoľahlivú RT- qPCR detekciu tohto vírusu.Nechcú sa však sústrediť len na diagnostiku COVID-19, ale púšťajú sa do boja aj so samotným ochorením. Nakoľko sa Selecta Biotech systematicky venuje vývoju liečiv na rôzne ochorenia, podľa Rázgu považuje za svoju profesijnú povinnosť prispieť aj k vývoju funkčného lieku proti koronavírusu. Podľa jeho slov "spoľahlivá diagnostika a účinná liečba sú rovnako dôležité pre efektívny boj proti koronavírusu. Sme radi, že sme mohli prijať pozvanie do medzinárodného konzorcia pre vývoj antivirotika zameraného na liečbu COVID-19."Selecta Biotech je slovenská biotechnologická spoločnosť, ktorá sa špecializuje na inovácie v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení. Svoje duševné vlastníctvo pretavuje v praktické riešenia pre molekulárnu diagnostiku. Zároveň svoje know-how implementuje do vývoja nových protinádorových liečiv. Spoločnosť vznikla v roku 2018, pričom vedeckými garantami sú Ing. Filip Rázga, PhD. s 20-ročnou praxou v oblasti onkológie a biotechnológií a Mgr. Veronika Némethová, PhD. – špecialistka v oblasti onkológie a molekulárnej biológie. Počas svojej vedeckej kariéry, obaja pôsobili na prestížnych vedeckých a klinických pracoviskách doma i v zahraničí a sú autormi jedinečnej platformy pre dizajn selektívne pôsobiacich protinádorových liečiv, ktorá sa momentálne nachádza pred ukončením predklinickej validácie.Informačný servis