Testovacie autonómne BMW vybočilo zo svojho pruhu a spôsobilo nehodu, pri ktorej zomrel jeden človek

Na palube bolo aj dieťa

Zasahovali štyri vrtuľníky

16.8.2022 (Webnoviny.sk) - Jeden človek zahynul a ďalších deväť utrpelo vážne zranenia po tom, ako testovacie autonómne auto vybočilo zo svojho jazdného pruhu a spôsobilo sériu kolízií. V utorok o tom informovala nemecká polícia s tým, že incident sa stal v pondelok popoludní.Hovorca polície v meste Reutlingen na juhozápade Nemecka uviedol, že elektrické BMW iX s piatimi ľuďmi na palube, vrátane malého dieťaťa, v zákrute vybočilo zo svojho pruhu a vošlo do protismeru, kde narazilo do prichádzajúceho Citroënu.Následne sa čelne zrazilo s vanom značky Mercedes-Benz, v ktorom zahynul 33-ročný pasažier. Sedemdesiatročná vodička Citroënu po kolízii stratila kontrolu nad vozidlom a narazila do ďalšieho auta s dvomi ľuďmi, pričom ho vytlačila mimo cesty, kde začalo horieť.Hovorca reutlingenskej polície Michael Schaal ďalej informoval, že na záchrannej operácii sa podieľali štyri vrtuľníky a zranených previezli do viacerých nemocníc v regióne.Medzi nimi sú aj 43-ročný vodič BMW, traja dospelí vo veku 31, 42 a 47 rokov a tiež 18-mesačné dieťa, ktorí boli v testovacom vozidle.Polícia podľa Schaala zatiaľ nemala príležitosť vypočuť účastníkov nehody. Nie je pritom jasné, či 43-ročný vodič za volantom testovacieho BMW v čase nehody sám šoféroval alebo šlo auto autonómne. BMW zatiaľ nereagovalo na žiadosť agentúry AP o vyjadrenie.