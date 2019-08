Testovacie preteky triatlonistiek v Tokiu skrátili pre vysoké horúčavy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Tokio 15. augusta (TASR) - Letné horúčavy v Tokiu prinútili organizátorov skrátiť kvalifikačné preteky v ženskom triatlone. Bežecká časť mala namiesto pôvodných desať iba päť kilometrov. Je predpoklad, že vysoké teploty môžu podobným spôsobom zasiahnuť aj do triatlonového programu na budúcoročných OH v japonskej metropole.Medzinárodná triatlonová únia (IU) pristúpila vo štvrtok k skráteniu pretekov z "dôvodu vysokých teplôt, ktoré sa dostali na extrémnu úroveň".uviedla ITU v oficiálnom stanovisku, z ktorého citovala agentúra AP.Horúčavy spôsobujú vrásky organizátorom budúcoročných OH, ktoré štartujú 24. júla 2020. V danom období sa teploty v Tokiu pohybujú v priemere na úrovni 32 stupňov Celzia, ktoré namerali aj vo štvrtok. Na sobotu hlásia meteorológovia až 36 stupňov.Na testovacích pretekoch na olympijských tratiach v Tokiu sa zúčastňujú aj slovenskí triatlonisti Richard Varga a Romana Gajdošová. V pretekoch sa zároveň zbierajú body do olympijských rebríčkov.