Testovanie digitálnych zručností IT Fitness Test 2019 bude do 15. júla

Bratislava 17. mája (TASR) - IT Fitness Test, najväčšie testovanie IT zručností žiakov, študentov, učiteľov a širokej verejnosti na Slovensku, sa začína v piatok a potrvá do 15. júla. Cieľom je preverenie digitálnych zručností absolventov základných, stredných a vysokých škôl. Informovala o tom v piatok IT asociácia Slovenska (ITAS) spolu s ďalšími podporovateľmi testovania na pôde 1. súkromného gymnázia v Bratislave, ktoré v roku 2018, v kategórii respondentov starších ako 15 rokov, sa s úspešnosťou 66,86 % stalo najlepšou strednou školou.V prvej fáze testovania, od 17. mája do 15. júla, bude test pre základné školy s 20 úlohami, ktorý preverí IT zručnosti žiakov a ich pripravenosť na stredoškolské štúdium. Náročnejšia verzia pre vyššie stupne škôl obsahuje 25 úloh pre pripravenosť na štúdium na vysokej škole či ďalšiu profesionálnu prax. Tento test je určený aj všetkým, ktorí chcú zistiť, či úroveň ich IT znalostí zodpovedá trendom a požiadavkám zamestnávateľov.Čím lepšie digitálne zručnosti budú mať naše deti a občania, tým väčšiu šancu budú mať na uplatnenie na trhu práce, povedal vicepremiér Richard Raši (Smer-SD) a pripomenul robotizáciu a automatizáciu v priemysle. Tieto pracovné miesta budú nahrádzať práce v IT sektore. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravuje akčný plán, ktorý bude realizovať ciele Stratégie digitálnej transformácie Slovenska. Opatrenia sa sústredia na posilnenie vzdelávania v oblasti digitálnych zručností, podpory rastu digitálneho hospodárstva a zlepšenia služieb verejnej správy pomocou inovácií." povedal Raši.Zamestnávatelia budú v najbližších rokoch čeliť digitálnej transformácii, ktorá povedie k zásadným zmenám v podnikoch, štýle práce, ako aj vo formách nasadzovania digitálnych technológií, uviedol prvý viceprezident ITAS Mário Lelovský s tým, že mladí ľudia preceňujú svoje digitálne zručnosti a tento ročník testovania je zameraný na bezpečnosť. Iniciatíva testovať digitálne zručnosti vyšla od zamestnávateľov.dodal Lelovský.Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská uviedla, že záujmom ústavu je zvýšiť zapojenosť žiakov a učiteľov základných a stredných škôl do IT Fitness Testu. Na základe analýzy výsledkov pripraví NÚCEM odporúčania pre skvalitnenie vzdelávania v IT na školách.IT Fitness Test je súčasťou kampane Európskej komisie Digital Skills and Jobs Coalition a počas siedmich ročníkov sa do neho zapojilo viac ako 180.000 respondentov. Tohtoročnou ambíciou je prekonať hranicu 200.000 riešiteľov.