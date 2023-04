Testovanie na genetickú predispozíciu rakoviny je dostupné aj na Slovensku, minulý rok ho podstúpilo 102 poistencov Unionu

v rodine je nie viac ako jeden prípad rakoviny prsníka u prvostupňovej (napr. matka, sestra) alebo druhostupňovej (napr. stará mama) pokrvnej príbuznej vo veku od 50 rokov (vek kedy bolo diagnostikované ochorenie)



sú pacientkou/pacientom s nádorom prsníka vo veku nad 50 rokov a bez rodinnej anamnézy



Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk

. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

28.4.2023 (SITA.sk) - Dedičná forma rakoviny prsníka a vaječníkov predstavuje okolo 10 - 15% zo všetkých diagnostikovaných prípadov týchto ochorení. Za vznik takmer 70 % prípadov tejto formy sú zodpovedné kauzálne mutácie, postihujúce gény BRCA 1 a 2. Charakteristickým znakom je zvýšený výskyt rakoviny prsníka a vaječníkov a nízky vek nástupu ochorenia (približne 40 - 50 rokov)."Mnoho ľudí si testovanie génu BRCA 1 spája so známou americkou herečkou Angelinou Jolie, ktorá ho absolvovala už pred 10 rokmi s pozitívnym výsledkom. Jej následné rozhodnutie o preventívnej mastetkómii jej však možno zachránilo život, keďže jej matka zomrela na rakovinu prsníka vo veku 56 rokov.Naši poistenci a poistenky ho majú plne hradené a sme radi, že ho minulý rok využilo 102 poistencov," vysvetľuje hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová. Kto má záujem dať sa otestovať, mal by najskôr navštíviť všeobecného lekára, gynekológa alebo onkológa, ktorý na základe údajov o výskyte ochorenia v rodine odporučí konzultáciu u klinického genetika. Predtým, ako sa pristúpi k samotnému prediktívnemu testovaniu, musí byť zrejmé, že je poistenec či poistenka skutočne v riziku.Pani Mária má 46 rokov a žije v Senici. Jej mama mala rakovinu prsníka, gynekológ jej preto odporučil genetické vyšetrenie. Tým sa dokazovala prítomnosť zmeny v DNA (patogénneho variantu/mutácie) vrátane veľkých génových prestavieb v génoch BRCA 1 a 2. Výsledok testovania u pani Márie bol pozitívny, dostala preto genetikom písomne odporučený špeciálny program sledovania klinických a laboratórnych vyšetrení. "Nositeľ býva zaradený do špeciálneho preventívneho programu, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť včasného záchytu rakoviny prsníka alebo vaječníkov a úspešnosť ich následnej liečby." uvádza Baluchová. "To, že je identifikovaný mutovaný gén, neznamená s určitosťou na 100 %, že sa rozvinie rakovina, ale riziko je vyššie ako u ľudí v bežnej populácii. Naopak, aj negatívny výsledok neznamená to, že sa ochorenie nerozvinie, ale riziko je tu podobné ako u ostatných ľudí. Každopádne, v diagnostike je úloha času nesporná,."v hodnote 130 eur dokáže odhaliť minimálne 31 predispozícií v génoch BRCA1/2. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú test úplne zadarmo, ak spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:Priebeh testovania nie je náročný. Lekár odoberie vzorku krvi alebo ster z vnútornej strany líca a odošle do laboratória genomickej medicíny. Výsledok, ktorý býva dostupný spravidla do desiatich pracovných dní, by mal poistenke/poistencovi interpretovať genetik a odporučiť ďalší postup. Bližšie informácie môžete nájsť na: Špeciálny BRCAscreen test na odhalenie DNA predispozície rakoviny prsníka | Union.sk