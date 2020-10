Testovanie na Giro d’Italia je ako na Divokom západe, vraví Saganov šéf

Pozitívne testy na koronavírus

Sagan má šancu vyhrať bodovaciu súťaž

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.10.2020 (Webnoviny.sk) - Testovanie na koronavírus je jednou z kontroverzných tém aj na cyklistických pretekoch Giro d'Italia a svoju kritiku v tejto súvislosti vyjadril aj šéf nemeckého tímu Bora-Hansgrohe Do pondelka opustilo pelotón talianskych pretekov Grand Tour osem cyklistov po pozitívnych testoch, ale aj dva celé tímy (Mitchelton-Scott a Jumbo-Visma).Nastala však aj nečakaná situácia, keď austrálsky klasikár tímu Sunweb Michael Matthews mal po pozitívnom náleze ďalšie dva testy v rozpätí štyroch dní negatívne. Napriek tomu už je doma."Spoliehame sa na testy, ktoré v mnohých prípadoch nie sú spoľahlivé. Považujem to za nedbanlivosť a dôvod na kritiku v našom športe," uviedol Ralph Denk v rozhovore pre DPA, cituje ho aj portál t-online.de.V druhý a posledný deň voľna na Giro d'Italia sa cyklisti a členovia ich realizačných tímov podrobia ďalšej sérii testov na prítomnosť vírusu SARS-coV v tele. Ak testovanie preukáže viac pozitívnych prípadov, prestížne preteky sa ani nemusia dokončiť."Michael Matthews už nie je v pelotóne, hoci mal potom negatívne vzorky. My sme sa už tiež stretli s falošnými testami. Je to ako na Divokom zápase. Rôzne testy, rôzne laboratóriá a my sme tomu vystavení. Som z toho smutný," dodal 46-ročný manažér tímu Bora-Hansgrohe.Nemecký tím zatiaľ na 103. ročníku Giro d'Italia nie je výrazne dominantný, ale má aj niekoľko úspechov. O etapové víťazstvo sa postaral Peter Sagan úspešným sólom v 10. etape, pričom slovenský šprintér a klasikár má na konte aj štyri druhé miesta. Poliak Rafal Majka je na šiestom mieste v celkovej klasifikácii s mankom 3:18 min na portugalského lídra Joaa Almeidu (Deceuninck - Quick Step).V elitnej desiatke celkového poradia je z Bora-Hansgrohe aj Rakúšan Patrick Konrad - na 9. mieste (+4:09). Petrovi Saganovi patrí 78. pozícia, ale v bodovacej súťaži z druhého miesta ešte môže zabojovať o víťazstvo. Za Arnaudom Démarom zaostáva o 37 bodov.