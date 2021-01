Testovanie na koronavírus v Košiciach: Mesto má k dispozícii viac ako 130-tisíc antigénových testov

aktualizované 9. januára 10:22



9.1.2021 (Webnoviny.sk) -Okrem Nitry sa testovanie na ochorenie COVID-19 . v piatok začalo aj v Košiciach. Mesto zabezpečilo 110 odberových tímov na 66 odberových miestach. Na brífingu o tom informoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček “Testovanie je pre všetkých tých, ktorí majú zvýšenú mobilitu, ktorí chodia do práce, starajú sa o svojich blízkych či tých, ktorí sú v kritickej infraštruktúre a môžu byť potencionálnym rizikom pre svoje rodiny a blízkych,” uviedol Polaček. Ako ďalej dodal, momentálne má mesto k dispozícii viac ako 130-tisíc antigénových testov.Odberné miesta boli v piatok otvorené od 16:00 do 20:00 V sobotu 9. januára a v nedeľu 10. januára sú k dispozícii od 9:00 do 17:00 hod. V areáli K13 – Košické kultúrne centrá v Kulturparku na Kukučínovej ulici a vo Vstupnom areáli U. S. Steelu sa budú vykonávať testy aj v pondelok 11. januára.Testuje sa prevažne na základných školách a sú zriadené aj dve veľkokapacitné odberné miesta v priestoroch Magistrátu mesta Košice na Triede SNP a v Kulturparku. Pozitívne testované osoby zároveň majú možnosť ísť aj na PCR testovanie.V prvý deň celomestkého testovania, teda v piatok 8. januára, bolo v Košiciach otestovaných celkovo 11 170 ľudí, pozitívnych bolo 183, čo predstavuje 1,64 percenta z celkového počtu. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian „V sobotu ráno o 9:00 sa otvorili všetky odberné miesta okrem jedného, na ktorom bolo potrebné doplniť ochranné prostriedky. Toto miesto sa otvorí hneď ako budú dodané. Chceme vyzvať ľudí, aby sa šli otestovať, je to bezplatné, s potvrdením o výsledku testovania a momentálne je to na viacerých odberných miestach bez čakania,“ uviedol Fabian.