Testovanie obrnených a viacúčelových vozidiel 4x4 sa skončilo

Na ilustračnej snímke obrnené vozidl 4x4 Gerlach. Foto: www.zetorengineering.sk Foto: www.zetorengineering.sk

Bratislava 8. októbra (TASR) - Testovanie bojových obrnených a viacúčelových taktických vozidiel 4x4 sa skončilo minulý týždeň. Výsledky testov Vojenského technického a skúšobného ústavu (VTSÚ) Záhorie budú v najbližších dňoch analyzovať odborníci. Výsledky následne zapracujú do dokumentu, ktorý spolu s návrhom riešenia predloží ministerstvo obrany na schválenie Bezpečnostnej rade SR a vláde SR do konca tohto roka. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.priblížila Capáková.Obstaranie bojových obrnených vozidiel či viacúčelových taktických vozidiel 4x4 podľa ministerstva vyplýva z Dlhodobého plánu rozvoja obrany, pričom sa kladie dôraz na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030.doplnila Capáková. Vojakom by mali byť vozidlá k dispozícii postupne až do roku 2024. Ministerstvo informovalo aj o svojom pretrvávajúcom záujme zapojiť do projektu v maximálnej možnej miere domáci obranný priemysel podobne ako aj v prípade 8x8.