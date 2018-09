Testovanie piatakov bude v novembri, deviatakov preveria v apríli

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 3. septembra (TASR) – Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční 21. novembra tohto roka. Celoslovenské testovanie deviatakov, známe aj ako monitor, bude 3. a 4. apríla 2019. Vyplýva to z pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na svojom webe.Piatacke testovanie bude vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra.uviedol rezort školstva. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie.Deviataci budú písať testy 3. apríla z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 4. apríla z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci deviateho ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov učiacich sa podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019. "Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na stredné školy," poznamenal rezort školstva. Po novom sa na tomto testovaní zúčastnia aj všetci žiaci štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky je zo slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry naplánovaný na 12. marca 2019. O deň neskôr budú žiaci vypĺňať testy a písať slohové práce z cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský, taliansky a španielsky jazyk). Z matematiky budú študenti maturovať 14. marca, z maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry 15. marca. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2019.Interná časť maturitnej skúšky sa uskutoční v jednotlivých stredných školách od 20. mája do 7. júna. Vo vybraných stredných školách sa v období september – november 2018 a január – február 2019 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku 2018/2019.