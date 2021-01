Testovanie vo firmách by malo byť podľa Klubu 500 dobrovoľné, žiadajú kompenzáciu nákladov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.1.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia združení v Klube 500 sú ochotní podporiť testovanie vo firmách a poskytnúť na to svoje priestory, štát však musí zabezpečiť a zaplatiť komplexné náklady na zdravotníkov a na testy.Ako ďalej informuje Klub 500, testovanie vo firmách by malo byť dobrovoľné a keďže je len jedným z nástrojov boja proti pandémii koronavírusu, zároveň očakávajú od vlády aj zrozumiteľný vakcinačný plán.„Priemyselné podniky prijali a realizujú množstvo opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia a kontinuálne ich uplatňujú. Mnohé podniky už dávnejšie testujú svojich zamestnancov, a to bez prispievania štátu, bez akejkoľvek kompenzácie alebo úľavy. Ak však majú povinne testovať všetkých svojich zamestnancov z nariadenia štátu, musí byť doriešený celý systém, od dodávky testov, vyčlenenia zdravotníckeho materiálu, nakladania a likvidácie biologického odpadu, systému vydávania osvedčení,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor Zamestnávatelia zároveň upozorňujú, že nestačí iba hľadať chorých prostredníctvom testov, treba účinne využívať nástroje na prevenciu. "Tak, ako v prípade pandemického plánu, tak aj v prípade očkovania potrebujeme jeden jasný, zrozumiteľný a ucelený dokument, podľa ktorého sa bude postupovať,“ zdôraznil Gregor.