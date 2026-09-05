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05. septembra 2026
Testy Európske únie ukázali vysoký podiel nevyhovujúcich detských cyklosedačiek na trhu
Najčastejšie problémy sa týkali nekvalitných pásových a zadržiavacích systémov, nedostatočnej pevnosti a odolnosti sedačiek, ako aj ostrých hrán a výčnelkov. Testovanie 25 detských cyklosedačiek ...
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5.9.2026 (SITA.sk) - Najčastejšie problémy sa týkali nekvalitných pásových a zadržiavacích systémov, nedostatočnej pevnosti a odolnosti sedačiek, ako aj ostrých hrán a výčnelkov.
Testovanie 25 detských cyklosedačiek vykonané v rámci iniciatívy Európskej únie odhalilo vážne bezpečnostné nedostatky v mnohých modeloch dostupných v rôznych členských krajinách.
Najčastejšie problémy sa týkali nekvalitných pásových a zadržiavacích systémov, nedostatočnej pevnosti a odolnosti sedačiek, ako aj ostrých hrán a výčnelkov, ktoré môžu spôsobiť zranenia alebo poškodenie oblečenia.
Celkovo nevyhovelo testom až 68 % skúmaných výrobkov, kde výrazne horšie dopadli sedačky zakúpené online – tu bolo nevyhovujúcich až 85 %. Zo 13 online kúpených modelov nesplnilo požiadavky 11, z 12 zakúpených v kamenných obchodoch polovica.
Viaceré sedačky predstavovali vážne alebo vysoké riziko, čo viedlo k stiahnutiu jedného výrobku z trhu, nariadeniu stiahnutia ďalších troch výrobkov a uloženiu sankcií trom hospodárskym subjektom. Problematické modely sú zverejnené na portáli Safety Gate, ktorý slúži na informovanie spotrebiteľov o nebezpečných produktoch.
Spotrebiteľom sa odporúča pred kúpou starostlivo skontrolovať, či sedačka zodpovedá váhe a výške dieťaťa, či je kompatibilná s ich bicyklom, a či návod na použitie je v jazyku ich krajiny.
Tiež je dôležité preveriť, či obal alebo online prezentácia výrobku zobrazujú bezpečné používanie vrátane prilby a správneho pripútania dieťaťa.
Po inštalácii je potrebné pravidelne kontrolovať, či cyklosedačka nemá ostré hrany, poškodenia či opotrebovanie a podľa potreby ju vymeniť, keď dieťa vyrastie. Všetky bezpečnostné problémy a nehody súvisiace s výrobkom je možné nahlásiť cez portál Consumer Safety Gateway.
Testovanie sa uskutočnilo v rámci koordinovanej aktivite EÚ „Koordinované aktivity v oblasti bezpečnosti výrobkov“ (CASP) v roku 2025, ktorú financuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov. Iniciatíva podporuje spoluprácu vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom na zabezpečenie bezpečnosti spotrebných výrobkov v Európskej únii.
Orgány dohľadu nad trhom (MSA) zakúpili 25 testovaných sedačiek v Belgicku, Chorvátsku, Českej republike, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, na Malte a v Španielsku online a v kamenných obchodoch. Náhodne vybrali 12 detských sedačiek v kamenných obchodoch a 13 online. Modely boli určené na montáž vpredu alebo vzadu pre deti do 15 kg.
Porovnanie s predchádzajúcim testovaním z roku 2019 ukazuje, že napriek opakovaným snahám zostáva situácia v oblasti detských cyklosedačiek problematická, čo zdôrazňuje potrebu dôslednejšej kontroly a dodržiavania bezpečnostných noriem.
V roku 2019 bolo testovaných 44 detských cyklosedačiek. Nevyhovela ani jedna, a to najmä pre ostré hrany a nevhodné rozmery sedačky.
Zdroj: SITA.sk - Testy Európske únie ukázali vysoký podiel nevyhovujúcich detských cyklosedačiek na trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
Testovanie 25 detských cyklosedačiek vykonané v rámci iniciatívy Európskej únie odhalilo vážne bezpečnostné nedostatky v mnohých modeloch dostupných v rôznych členských krajinách.
Najčastejšie problémy sa týkali nekvalitných pásových a zadržiavacích systémov, nedostatočnej pevnosti a odolnosti sedačiek, ako aj ostrých hrán a výčnelkov, ktoré môžu spôsobiť zranenia alebo poškodenie oblečenia.
Vážne alebo vysoké riziko pre dieťa
Celkovo nevyhovelo testom až 68 % skúmaných výrobkov, kde výrazne horšie dopadli sedačky zakúpené online – tu bolo nevyhovujúcich až 85 %. Zo 13 online kúpených modelov nesplnilo požiadavky 11, z 12 zakúpených v kamenných obchodoch polovica.
Viaceré sedačky predstavovali vážne alebo vysoké riziko, čo viedlo k stiahnutiu jedného výrobku z trhu, nariadeniu stiahnutia ďalších troch výrobkov a uloženiu sankcií trom hospodárskym subjektom. Problematické modely sú zverejnené na portáli Safety Gate, ktorý slúži na informovanie spotrebiteľov o nebezpečných produktoch.
Dôkladná kontrola pred výberom
Spotrebiteľom sa odporúča pred kúpou starostlivo skontrolovať, či sedačka zodpovedá váhe a výške dieťaťa, či je kompatibilná s ich bicyklom, a či návod na použitie je v jazyku ich krajiny.
Tiež je dôležité preveriť, či obal alebo online prezentácia výrobku zobrazujú bezpečné používanie vrátane prilby a správneho pripútania dieťaťa.
Po inštalácii je potrebné pravidelne kontrolovať, či cyklosedačka nemá ostré hrany, poškodenia či opotrebovanie a podľa potreby ju vymeniť, keď dieťa vyrastie. Všetky bezpečnostné problémy a nehody súvisiace s výrobkom je možné nahlásiť cez portál Consumer Safety Gateway.
Zakúpenie testovacích sedačiek
Testovanie sa uskutočnilo v rámci koordinovanej aktivite EÚ „Koordinované aktivity v oblasti bezpečnosti výrobkov“ (CASP) v roku 2025, ktorú financuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov. Iniciatíva podporuje spoluprácu vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom na zabezpečenie bezpečnosti spotrebných výrobkov v Európskej únii.
Orgány dohľadu nad trhom (MSA) zakúpili 25 testovaných sedačiek v Belgicku, Chorvátsku, Českej republike, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, na Malte a v Španielsku online a v kamenných obchodoch. Náhodne vybrali 12 detských sedačiek v kamenných obchodoch a 13 online. Modely boli určené na montáž vpredu alebo vzadu pre deti do 15 kg.
Porovnanie s predchádzajúcim testovaním z roku 2019 ukazuje, že napriek opakovaným snahám zostáva situácia v oblasti detských cyklosedačiek problematická, čo zdôrazňuje potrebu dôslednejšej kontroly a dodržiavania bezpečnostných noriem.
V roku 2019 bolo testovaných 44 detských cyklosedačiek. Nevyhovela ani jedna, a to najmä pre ostré hrany a nevhodné rozmery sedačky.
Zdroj: SITA.sk - Testy Európske únie ukázali vysoký podiel nevyhovujúcich detských cyklosedačiek na trhu © SITA Všetky práva vyhradené.
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