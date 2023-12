Tetra Pak Index ukazuje, že osobné zdravie a zdravie planéty sú v mysliach spotrebiteľov čoraz viac prepojené

54 % respondentov berie pri výbere potravín do úvahy budúcnosť planéty.



11.12.2023 (SITA.sk) -Aktuálny prieskum Tetra Pak Index 2023 ukázal, že spotrebitelia v súčasnosti pri nákupe potravín aktívne zohľadňujú okrem svojho zdravia aj životné prostredie. Takto environmentálne uvedomelí spotrebitelia sú ochotní zmeniť svoje stravovacie návyky, aby chránili planétu. Tetra Pak Index vychádza z prieskumu, ktorý v desiatich krajinách sveta realizovala globálna prieskumná agentúra IPSOS.Trh so zdravými potravinami je už pevne ukotvený v spoločnosti, čo je vidieť aj na správaní spotrebiteľov, ktorí aktívne vyhľadávajú výrobky, ktoré majú pozitívny vplyv na ich fyzickú pohodu. Významná väčšina z nich však v súčasnosti volí holistickejší prístup: 70 % tvrdí, že zdravé výrobky by nemali škodiť životnému prostrediu, zatiaľ čo ďalších 54 % je ochotných prevziať zodpovednosť za planétu a zmeniť svoje stravovanie, aby prispeli k lepšiemu svetu.Tieto dva prístupy sa odrážajú v rastúcom počte spotrebiteľov, ktorí vedome znižujú množstvo konzumovaného mäsa, tzv. flexitariánov, pričom takmer polovica všetkých spotrebiteľov tvrdí, že znižuje príjem mäsa alebo ho úplne vylúčila. Prieskum tiež ukázal, že tento trend znižovania príjmu mäsa je celosvetovým fenoménom. 56 % respondentov uvádza zdravotné dôvody pre prechod na flexitariánsku, pescatariánsku, vegetariánsku alebo vegánsku stravu, viac ako tretina (36 %) uvádza ako hlavný motív konkrétne životné prostredie.Z prieskumu ďalej vyplýva, že pohodlie už nie je na prvom mieste. Výrazný posun v dlhodobo prevládajúcich postojoch znamená, že 70 % respondentov by obetovalo pohodlie v prospech zdravších výrobkov. Snahy v oblasti zdravia neovplyvnila ani kríza životných nákladov – v súčasnej ekonomickej situácii je len 17 % respondentov ochotných obetovať potraviny a nápoje so zdravotnými benefitmi.Očakáva sa, že trend týkajúci sa environmentálne uvedomelých spotrebiteľov bude rásť aj do budúcna, keďže dôsledky klimatických zmien sú oveľa viac citeľné; spotrebitelia tiež očakávajú od výrobcov potravín, že budú dodávať zdravé a zároveň udržateľné výrobky."Zistenia tohtoročného Indexu odrážajú smer, ktorým sme sa v posledných rokoch vydali, aby sme dekarbonizovali potravinársky priemysel a zvýšili odolnosť a udržateľnosť potravinových systémov. V mnohých častiach sveta sa ľudia pri svojej každodennej výžive spoliehajú na produkty, ako sú mlieko a džúsy, preto je veľmi dôležité optimalizovať ich hodnotový reťazec pomocou inovácií v oblasti získavania, balenia, spracovania a distribúcie potravín, v ktorej zohrávame aktívnu úlohu spolu s našimi zákazníkmi a dodávateľmi," poznamenal"Vzhľadom na to, že svet bude do roku 2050 potrebovať o 60 % viac potravín, prispievame k tomuto úsiliu prostredníctvom technológií, ktoré môžu pomôcť preskúmať nové zdroje výživy – od nových rastlinných zdrojov až po alternatívne bielkoviny vyrábané z biomasy precíznou fermentáciou. Obe tieto oblasti majú zásadný význam pre dosiahnutie udržateľnosti potravinového systému," dodáva Adolfo Orive.Nové prelomové inovácie v oblasti potravín môžu zohrať významnú podpornú úlohu pri produkcii výrobkov, ktoré sú nielen chutné, ale ktoré aj efektívne využívajú zdroje. Dobrou správou je, že spotrebitelia sú pripravení prijať inovácie, ktoré zlepšujú spôsob, akým žijeme a stravujeme sa, pričom 62 % z nich verí, že technológie zohrávajú úlohu v udržateľnejšej budúcnosti. Niektorí spotrebitelia sa zároveň obávajú, že takéto inovácie nemusia byť také prirodzené ako čerstvé, nespracované potraviny – preto bude kľúčové nájsť tú správnu rovnováhu."Táto oblasť sa rozvíja pomerne rýchlo a je ťažké predpovedať, kedy a do akej miery sa to podarí; ale len vďaka pokračujúcemu úsiliu a spolupráci pri preskúmavaní každej potenciálnej príležitosti dokážeme nájsť riešenia súčasných výziev potravinového systému," uzatvára Adolfo Orive.Informačný servis