Tetra Pak ukazuje, že sľuby nepatria len na papier: Vlani znížil uhlíkovú stopu vo vlastnej činnosti aj v hodnotovom reťazci

Pomoc potravinárskym závodom dosiahnuť až 40-percentné zníženie spotreby energie a 60-percentné zlepšenie konzistencie kvality, čím sa znižuje plytvanie potravinami.



Distribúcia mlieka alebo iných nutrične bohatých nápojov 66 miliónom detí v 49 krajinách prostredníctvom programov školského stravovania.



Podpora 84 000 malých mliekarenských farmárov v 29 lokalitách Dairy Hub po celom svete, čo im zabezpečilo vyššie príjmy a stabilnejšie dodávky surového mlieka.



Investície približne 100 miliónov eur do výskumu a vývoja zamerané na zlepšenie ekologického profilu kartónových obalov bez ohrozenia bezpečnosti potravín – výsledkom sú inovácie ako viečka z recyklovaného polyméru (v spolupráci s Elle & Vire) a Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf s bariérovou vrstvou na papierovej báze.



Predstavenie oceneného rámca "Approach to Nature", ktorý zahŕňa konkrétne opatrenia a viac než 20 merateľných cieľov na ochranu a obnovu prírody a vodných zdrojov.



Posilnenie a rozšírenie spolupráce so zamestnancami v celom hodnotovom reťazci cez prieskumy, hodnotenia a rozhovory s nezávislými tretími stranami.



Zapojenie 150 dodávateľov do iniciatívy udržateľnosti "Join Us in Protecting the Planet".



19.6.2025 (SITA.sk) - Zdôrazňuje v nej, že od roku 2019 znížila emisie skleníkových plynov (GHG) v celom svojom hodnotovom reťazci o 25 % (v rámci rozsahov 1, 2 a 3). Predstavuje to zlepšenie aj v porovnaní s rokom 2023 a to o päť percentuálnych bodov. V rámci svojich vlastných prevádzok dosiahla spoločnosť oproti roku 2019 zníženie emisií o 54 % (v rámci rozsahov 1, 2 a pracovné cesty) a až 94 % energie, ktorú firma používa, pochádza z obnoviteľných zdrojov. Tetra Pak je tak na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľa nulových čistých emisií vo svojej vlastnej činnosti do roku 2030.Tieto úspechy v oblasti životného prostredia idú ruka v ruke s neustálym úsilím spoločnosti zlepšovať životné podmienky a posilňovať ekonomiku prostredníctvom dodávok bezpečných potravín na celom svete."Očakáva sa, že do roku 2050 dosiahne svetová populácia 10 miliárd ľudí, čo povedie k 60-percentnému nárastu dopytu po potravinách. Hoci sú potravinové systémy životne dôležité pre fungovanie modernej spoločnosti, sú zároveň zodpovedné za viac než tretinu celosvetových emisií skleníkových plynov. Tento rastúci rozpor medzi potrebou zvýšiť produkciu potravín a súčasne znížiť environmentálny dopad, predstavuje zásadnú výzvu, ktorú sa spoločnosť Tetra Pak zaviazala riešiť. Ako vyplýva z našej najnovšej správy o udržateľnosti, usilujeme sa o bezpečnejšie a udržateľnejšie potravinové systémy. Zároveň chceme znižovať klimatické dopady a zlepšovať životné podmienky. Tešíme sa na spoluprácu s našimi zákazníkmi a partnermi na tejto ceste," uviedol k výsledkomPokrok uvedený v Správe o udržateľnosti za fiškálny rok 2024 ukazuje, že Tetra Pak je na dobrej ceste k naplneniu cieľa znížiť do roku 2030 emisie zo skleníkových plynov v celom hodnotovom reťazci o 46 % (v rámci rozsahov 1, 2 a 3) oproti roku 2019, kedy si spoločnosť stanovila ciele v oblasti udržateľnosti. Tento výsledok nadväzuje na ďalší úspešný rok výrazného pokroku v znižovaní emisií v rámci vlastnej prevádzky a zároveň v pomoci zákazníkom znižovať ich vlastné emisie – vďaka technológiám, zariadeniam a službám od spoločnosti Tetra Pak. Takýto pokrok dokazuje, že spoločnosť sa naďalej aktívne usiluje spolupracovať s dodávateľmi, zákazníkmi a ďalšími partnermi, aby do roku 2050 dosiahla nulové čisté emisie skleníkových plynov (v rámci rozsahov 1, 2 a 3) v celom hodnotovom reťazci.K významnému zníženiu emisií GHG spoločnosti Tetra Pak v roku 2024 prispeli zariadenia , ktoré účinne využívajú zdroje, technológie na optimalizáciu celej výrobnej linky a obalové riešenia s nižšou uhlíkovou stopou. Tieto inovácie pomohli výrobcom potravín a nápojov udržať si konkurencieschopnosť a zároveň znižovať svoje vlastné emisie.Napríklad v roku 2024 sa emisie skleníkových plynov z dodaných produktových radov pre trvanlivé mliečne výrobky znížili o 13 % v porovnaní s rokom 2023 a o 42 % v porovnaní s východiskovým rokom 2019. Ako mimoriadne účinné sa ukázali nové zariadenia predstavené v roku 2024, napríklad rúrkový výmenník tepla Tetra Pak® s jedinečným patentovaným zvlnením Q. Táto konštrukcia znižuje tlakové straty o 40 % (t. j. zníženie tlaku pri prietoku kvapaliny cez rúrky), čo zákazníkom umožňuje znížiť spotrebu elektrickej energie čerpadla výmenníka tepla (používaného pri výrobe potravín a nápojov na procesy, ako sú sterilizácia a pasterizácia) až o 40 % v porovnaní s predchádzajúcim modelom, ktorý bol lídrom na trhu. Vďaka tomu zákazníci profitujú nielen z nižších nákladov na energiu, ale aj z výrazne menšej uhlíkovej stopy.Správa o udržateľnosti spoločnosti Tetra Pak za rok 2024 približuje okrem pokroku spoločnosti v uplynulom roku aj prebiehajúce iniciatívy na ochranu potravín, ľudí a planéty:Celú správu za rok 2024 nájdete na tomto odkaze. Informačný servis