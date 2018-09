Thaci naznačil, že sa osobne môže stiahnuť z kosovsko-srbského dialógu

Kosovský prezident Hashim Thaci, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Priština 29. septembra (TASR) - Kosovský prezident Hashim Thaci v súvislosti so zmrazeným dialógom so Srbskom naznačil, že by sa osobne mohol stiahnuť z rozhovorov, ktoré by pokračovali v novom formáte.vyhlásil najvyšší kosovský činiteľ pre denník Koha Ditore po návrate z New Yorku, kde sa zúčastnil na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN).Dialóg medzi Prištinou a Belehradom za sprostredkovania Európskej únie prebiehal doteraz hlavne na úrovni najskôr premiérov a neskôr prezidentov, Hashima Thaciho a Aleksandara Vučiča. Na kosovskej strane sa však sformoval medzičasom rokovací tím vlády pod vedením vicepremiéra Fatmira Limaja, pričom by v ňom nemali chýbať zástupcovia opozície. Tá však sčasti zastáva k dialógu so Srbskom veľmi kritický postoj, čo platí osobitne o ultranacionalistoch z hnutia Vetevendosje (Sebaurčenie), pripomenula v sobotu tlačová agentúra APA.V srbsko-kosovských vzťahoch zostáva otvorených stále množstvo otázok, respektíve nerealizovaných viacero dohodnutých záležitostí. Nedávne úvahy oboch prezidentov o prípadnej korekcii srbsko-kosovskej hranice vyvolali negatívne reakcie na oboch stranách. Tak v Belehrade, ako aj v Prištine si však uvedomujú, že normalizácia vzájomných vzťahov je predpokladom priblíženia oboch subjektov k Európskej únii.