Thajská polícia odmietla tvrdenie Britky, že bola znásilnená

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bangkok 16. októbra (TASR) - Thajská polícia odmietla tvrdenie britskej turistky, že bola znásilnená na thajskom dovolenkovom ostrove. Vyšetrovanie neodhalilo žiadne podporné dôkazy, uviedla v utorok agentúra AP s odvolaním sa na políciu.Thajskí policajti vycestovali do Anglicka, aby ju vypočuli. Podľa policajného vyhlásenia však nevedela poskytnúť kľúčové detaily, ako k znásilneniu došlo, či presný popis podozrivého.Polícia uviedla, že nemá dostatočné dôkazy na to, aby mohla pokračovať vo vyšetrovaní prípadu.Devätnásťročná žena vyjadrila pred novinármi domnienku, že na ostrove Koh Tao jej niekto namiešal niečo do nápoja a zdrogoval ju. Prebudila sa na pláži a podľa vlastných slov zistila, že bola znásilnená a okradnutá.Ostrov Koh Tao, ktorý sa nachádza 750 kilometrov od Bangkoku, je populárnou destináciou najmä pre potápačov z celého sveta. Jeho reputáciu však v minulých rokoch naštrbilo viacero prípadov znásilnení a vrážd. Najznámejším prípadom bol nález mŕtveho mladého britského páru na jednej z ostrovných pláží v roku 2014. Odvtedy si Koh Tao vyslúžil prezývku, dodáva agentúra DPA.