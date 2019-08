Thajský rezort zdravotníctva prijal olej z marihuany na lekárske účely

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bangkok 7. augusta (TASR) - Thajské ministerstvo zdravotníctva v stredu prijalo prvú zásielku legalizovanej marihuany na lekárske účely, ktorá má byť rozdelená do štátnych nemocníc, informovala agentúra AP.Minister zdravotníctva Anutchin Čanvirakun slávnostne prevzal viac ako 4500 fľaštičiek oleja z konopy s objemom päť mililitrov.Anutchin viedol kampaň za legalizáciu marihuany s cieľom pomôcť farmárom, napísal na svojej webovej stránke časopis Time. Ministrom zdravotníctva sa stal v júli tohto roka, keď premiér Prajut Čan-o-ča vymenoval novú vládu. Čanvirakun v nej zároveň zastáva funkciu vicepremiéra.Fľaštičky majú byť rozposlané do 12 nemocníc a použité pri liečbe určených pacientov. Medzi nich patria ľudia zúčastňujúci sa na výskumnom programe a pacienti podstupujúci liečbu chemoterapiou.Ministerstvo očakáva, že do konca tohto mesiaca dostane ďalších 2000 fľaštičiek. Anutchin oznámil, že chce, aby Thajčania mali v priebehu piatich až šiestich mesiacov prístup k jednému miliónu fľaštičiek oleja z konopy.Anutchin je podľa svojich slov presvedčený, že marihuana by mala byť klasifikovaná ako liečivo, pretože dokáže zmierniť záchvaty, príznaky Parkinsonovej choroby a vedľajšie účinky chemoterapie.Thajský zákonodarný zbor v decembri 2018 schválil zmenu v legislatíve, ktorou oficiálne povolil používať konopu na lekárske účely. Zmena sa takisto vzťahuje aj na kratom (Mitragyna speciosa), rastlinu z oblasti juhovýchodnej Ázie, ktorá má povzbudzujúce účinky.Spotrebitelia budú môcť mať pri sebe dávku konopy potrebnú na lekárske účely, ak majú lekársky predpis alebo oficiálne potvrdenie, napísala vlani v decembri na svojej webovej stránke stanica BBC.Oprávnenia na výrobu a predaj marihuany mali byť podľa BBC prísne kontrolované a jej rekreačné používanie zostáva nelegálnym.