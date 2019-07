The Legits Blast opäť bodoval rekordným počtom tanečníkov a krajín

Foto: The Legits Blast Foto: The Legits Blast

Banská Bystrica 30. júla (OTS) - Uplynulý víkend patril v Banskej Bystrici kvalitným výkonom tanečníkov štýlu breaking. Vďaka medzinárodnému festivalu The Legits Blast zavítali na stredné Slovensko stovky bboys a bgirls z celého sveta. Medzi návštevníkmi nechýbali susední Česi, Poliaci, či Ukrajinci, ale ani Američania, Japonci či reprezentanti Kazachstanu. Premiéru však mali na festivale aj návštevníci z Grónska a Aljašky.Piatkový program festivalu The Legits Blast odštartovali preliminačné battle, z ktorých sa postupne podarilo prebojovať sa do užšieho výberu reprezentantom z Brazílie, Venezuely, ale i Španielska, či Slovenska. Títo bboys a bgirls si porovnali svoje schopnosti v štyroch kategóriách. Titul šampiónov v súbojoch dvojíc si nakoniec v sobotu odniesla zmiešaná dvojica Flipside Technique, v ženských battloch po prvýkrát zvíťazila bgirl San Andrea z Francúzska. V detskej kategórii zvíťazili reprezentanti z Ruska a víťazom projektu Undisputed 48 sa stal opäť Victor z USA, zastupujúcim Red Bull BC One All Stars. ,,,“ hovorí o účastníkoch usporiadateľ. V súťaži Rep Your Country zvíťazili po napínavých súbojoch reprezentanti z Ruska.Sobotný program obohatil aj projekt Mladí sú budúcnosť, v rámci ktorého prebehlo v priestoroch Europa Shopping Center niekoľko verejných workshopov. Jednu z tanečných lekcií odučil aj legendárny slovenský tanečník Laci Strike. Popoludnie už patrilo finálovým battlom tanečníkov v Streetdance Battli, kde nechýbali ani Slováci. Spomedzi nich najviac vynikol tínedžer Wavy P zo Slovenska, ktorému sa podarilo zvíťaziť v kategórii Poppin´ 1vs1. ,,,“ sumarizujeOrganizátori hodnotia jubilejný desiaty ročník festivalu pozitívne. "“ dodáva