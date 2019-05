THE OLD FASHIONED: Americký drink z roku 1882

Pre mnohých to znamenalo duo cukru a horkosti, keďže alkohol vtedy ešte nepodliehal vládnym nariadeniam.

V priebehu rokov sa recept niekoľkokrát zmenil. Niektorí do neho pridávajú ovocie, ako sú pomaranče a čerešne, zatiaľ čo iní sa rozhodli pre jednoduché klasické kôry z pomaranča ako ozdobu.

Medzi barmanmi v Louisville neexistuje jediný a správny recept na tento drink. Ale kým urobíte koktail, čo obsahuje bourbon alebo whisky, niečo horké, cukor a nejaký druh pomarančovej kôry, vo všeobecnosti môžete bezpečne tento koktail volať The Old fashioned.

Postup je jednoduchý.

Do vymrazeného pohára dajte cukor, Angostura bitter a pár kvapiek čistej vody. Miešajte až kým nevznikne hmota, ktorá je podobná paste. Pridajte bourbon alebo whisky, ľad a miešajte po dobu cca 20 – 25 sekúnd. Ak je ľad väčší, môžete miešať o niečo dlhšie. Ozdobte pomarančovou kôrou, podávajte a vychutnávajte.

Existuje mnoho spôsobov ako urobiť The Old fashioned a je to ľahký koktail na vyskúšanie doma.Stačí si objednať týchto pár ingrediencií a môžete tvoriť.

Varovanie: Predaj alkoholu online je možný len od 18+.