The Times: Väčšina vlád v EÚ podporuje ďalší odklad brexitu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. júna (TASR) - Vlády väčšiny členských krajín Európskej únie podporia ďalší odklad brexitu - vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ - bez ohľadu na to, kto sa stane budúcim britským premiérom. S odvolaním sa na vysokopostavenýo tom v piatok informoval britský denník The Times.Podľa správy je najmenej 25 európskych vlád pripravených schváliť Británii ďalší odklad vystúpenia aj napriek vyhláseniam väčšiny britských premiérskych kandidátov, že ich krajina odíde z EÚ 31. októbra tohto roka s dohodou alebo bez nej.Väčšina európskych vlád sa totiž domnieva, že budúci britský premiér, ktorého meno by malo byť známe koncom júla, bude potrebovať dodatočný čas na druhé referendum o brexite, ktoré by prelomilo patovú situáciu v britskom parlamente. Konečný termín vystúpenia z Únie by tak podľa očakávaní mohol byť stanovený až na jar budúceho roka.povedal zdroj pre The Times.Spojené kráľovstvo malo pôvodne vystúpiť z EÚ 29. marca tohto roka. S lídrami Únie sa však Londýn dohodol, že brexit môže odložiť do 31. októbra. Vyžiadala si to britská premiérka Theresa Mayová preto, lebo sa jej nedarilo v britskom parlamente presadiť dohodu o vystúpení, ktorú vyrokovala s EÚ.Mayová napokon pod tlakom v máji oznámila, že odstúpi z funkcie šéfky Konzervatívnej strany 7. júna. V úrade premiérky zostane, kým si strana nezvolí nového lídra, ktorý sa stane aj novým predsedom vlády. Výsledky procesu voľby nového predsedu konzervatívcov sa očakávajú v týždni začínajúcom sa 22. júla.