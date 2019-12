The Who plánuje prvý koncert v Cincinnati od tragédie z roku 1979

Pete Townshend, britský gitarista, spevák, spoluzakladateľ a hlavný autor piesní rockovej skupiny The Who. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cincinnati 4. decembra (TASR) - Anglická rocková skupina The Who odohrá svoj prvý koncert v oblasti amerického mesta Cincinnati, štát Ohio, od roku 1979, keď tam pred jej vystúpením došlo pred vchodom do arény Riverfront Coliseum k tlačenici, ktorá si vyžiadala 11 mŕtvych fanúšikov.Formácia, ktorá bola uvedená do Rockandrollovej dvorany slávy, to oznámila v utorok, na 40. výročie tejto tragédie, informuje tlačová agentúra AP.The Who však vystúpenie, avizované na 23. apríla 2020, odohrá vo viacúčelovej hale BB&T Arena, ktorá sa nachádza na druhom brehu rieky Ohio v susednom štáte Kentucky, približne 11 kilometrov od miesta, kde sa 3. decembra 1979 odohralo dané nešťastie. Skupina pridala koncert k prebiehajúcemu turné Moving On! Tour, ktoré sa začalo v máji.The Who, ktorej pôvodnými členmi sú už iba spevák Roger Daltrey a gitarista Pete Townshend, vznikla v roku 1964 a preslávila sa skladbami ako My Generation, Substitute, The Kids Are Alright či Behind Blue Eyes.Obaja frontmani uviedli, že tragédia z Cincinnati ich stále prenasleduje a chcú o nej v USA diskutovať.Skupina o incidente nevedela až do konca vystúpenia. Dlhodobý manažér skupiny Bill Curbishley sa rozhodol, že šou bude pokračovať, varujúc miestne úrady, že ak sa koncert odvolá, nebudú schopné dostať niekoľkotisícový dav pod kontrolu.Príčinou tlačenice bola skutočnosť, že organizátori včas neotvorili brány arény, pričom skupina medzitým uskutočnila krátku zvukovú skúšku a zhromaždený dav sa domnieval, že vystúpenie sa už začalo.