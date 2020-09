Thiem vyhral US Open, vo finálovej päťsetovej dráme zdolal Zvereva (video)

Dvadsaťsedemročný rodák z Wiener Neustadtu sa stal len druhým Rakúšanom v histórii, ktorý ovládol turnaj tzv. veľkej štvorky po Thomasovi Musterovi. Ten sa tešil z celkového triumfu na Roland Garros v roku 1995.

Dramatický päťsetový zápas

Vyše štvorhodinový súboj priniesol najmä v piatom sete poriadnu drámu. Obaja finalisti dovedna šesťkrát prišli o svoje podanie.

Thiem čelil stavu 3:5 a podaniu súpera, neskôr otočil na 6:5, ale Nemec si pri podaní Rakúšana vynútil tajbrejk. V ňom sa Thiem dostal za stavu 6:4 k prvým dvom mečbalom, ale premenil až ten tretí pri skóre 7:6. Súper mu pomohol chybou z bekhendu a predtým aj dvoma dvojchybami.

„Keď minul ten záverečný bekhend, bola to obrovská úľava. Toto je najväčší titul, ktorý sa dá v tenise dosiahnuť. Za tento zápas by sme si však zaslúžili víťazstvo obaja. Bola to ťažká tenisová bitka a celkovo štyri náročné týždne v Amerike. Cítim to v nohách aj v hlave,“ uviedol Thiem, cituje ho aj AP.

K náročnosti aj dĺžke zápasu ešte vtipne poznamenal: „Dúfam, že celá moja rodina a najmä starí rodičia sú v poriadku. Určite to pre nich nebolo jednoduché.“ Thiem sa stal prvým víťazom majstrovstiev USA v tenise od roku 1949, ktorý otočil nepriaznivý stavu 0:2 na sety vo finále.

Pred 71 rokmi sa to podarilo Panchovi Gonzalesovi proti Tedovi Schroederovi na podujatí U.S. Championships, ktoré sa hralo vo Forest Hills. Na grandslamových turnajoch celkovo sa naposledy predtým stalo, že finalista dovŕšil obrat z 0:2 na sety v roku 2004 na Roland Garros. V argentínskom finále si vtedy Gastón Gaudio poradil s Guillermom Coriom.

Dominancia tria Federer, Nadal, Djokovič

Rakúšan premenil štvrtý finálový pokus na grandslamovom podujatí na prvé víťazstvo. Počas troch rokov predviedol takmer ukážkové zlepšenie.

Najprv v roku 2018 prehral vo finále Roland Garros s Rafaelom Nadalom 0:3 na sety, o rok neskôr v súboji o titul na tom istom podujatí v Paríži a znova proti Nadalovi podľahol 1:3 na sety. Vo finále tohtoročného Australian Open v Melbourne viedol nad Novakom Djokovičom 2:1 na sety, ale podľahol 2:3. Teraz v New Yorku otočil nepriaznivý vývoj z 0:2 na 3:2 proti Zverevovi.

Zľava: Nemecký tenista Alexander Zverev a Rakúšan Dominic Thiem po finálovom zápase US Open. New York, 13. september 2020.

Prvý grandslamový titul na štvrtý finálový pokus v minulosti získali aj Američan Andre Agassi a Chorvát Goran Ivaniševič. Naopak štyri prehry v úvodných štyroch finále si pripísali takí neskorší šampióni ako Američan s ostravským rodiskom Ivan Lendl a Brit Andy Murray.

Thiemov triumf má ešte jeden historický rozmer. Od roku 2014 a úspechu Chorváta Marina Čiliča na US Open má grandslamový turnaj úplne nové meno na listine šampiónov. O dominantnosti trojice tridsiatnikov Rogera Federera (39), Rafaela Nadala (34) a Novaka Djokoviča (33) svedčí aj fakt, že pred Thiemom vyhral iný tenista turnaj veľkej štvorky Švajčiar Stan Wawrinka a to US Open v roku 2016.

Aktuálne v New Yorku Federer chýbal pre operovaný chrbát, Nadal pre obavy z koronavírusu a Djokovič bol šokujúco vylúčený, keď v osemfinále nechtiac odpálil loptičku do čiarovej rozhodkyne tak, že jej spôsobil mierny kolaps.

Žijeme zvláštne časy

Nemec s ruskými rodičmi Zverev nevyužil prvú finálovú grandslamovú šancu na zisk titulu. A to napriek tomu, že viedol 6:2, 6:4 a v treťom sete súpera brejkol na 2:1.

V tej chvíli bol štyri gemy od najväčšieho úspechu kariéry. Po tesnej prehre v tajbrejku piateho setu sa 23-ročný tenista pri slávnostnej reči neubránil slzám. Ďakoval najmä rodičom, bývalým tenistom, Alexandrovi a Irine, že ho priviedli k tomuto športu. V New Yorku obaja chýbali, lebo boli pozitívne testovaní na koronavírus.

„Veľmi mi chýbajú. Som si však istý, že sedia doma pred televízorom a sú na mňa hrdí, aj keď som prehral. Želám si, aby som im jedného dňa mohol doniesť domov víťazný pohár. Čo sa týka môjho tímu, viem, že posledné dva roky neboli jednoduché. Sme však na správnej ceste,“ poďakoval sa Zverev. „A chcem tiež zagratulovať Dominicovi k jeho prvému grandslamovému titulu. Myslím si, že nezostane jediný,“ dodal takmer dvojmetrový rodák z Hamburgu.

Obaja finalisti sú teraz paradoxne v najhoršej situácii spomedzi všetkých hráčov na okruhu. Už o týždeň sa na antuke v Paríži začne ďalší grandslamový vrchol Roland Garros a Thiem so Zverevom majú minimum času, aby sa preorientovali na najpomalší povrch. „Za normálnych okolností by bol US Open záver grandslamovej sezóny, ale čo je v roku 2020 normálne? Žijeme zvláštne časy,“ reagoval Thiem.