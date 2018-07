Thomas víťazom Tour de France: Lomcovali so mnou obrovské emócie

Britský cyklista Geraint Thomas (Sky) v cieli 21. etapy Tour de France objíma svoju manželku Sarah Ellen, 29. júla 2018. Thomas sa stal celkovým víťazom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 29. júla (TASR) - Na cyklistickú Tour išiel opäť v pozícii tímovej "dvojky" a ako hlavný pomocník štvornásobného víťaza Chrisa Froomea. Nakoniec to bol práve on, kto sa v Paríži tešil zo slávneho "maillot jaune". Geraint Thomas ukázal, že už dorástol do pozície favorita a premiérovo v kariére vyhral Tour de France.Vedenie britskej stajne Sky označilo pred Tour za svojho lídra štvornásobného víťaza Froomea (2013, 2015, 2016 a 2017). Nečudo, veď suverén uplynulých ročníkov mal šancu zaradiť sa k velikánom tohto športu Jacquesovi Anquetilovi, Eddymu Merckxovi, Bernardovi Hinaultovi a Miguelovi Indurainovi, jediným cyklistom v histórii, ktorí dokázali vyhrať "starú dámu" päťkrát v kariére. Z vyrovnania rekordu však nakoniec nič nebolo.Thomas sa už po šiestej etape dostal vďaka bonusovým sekundám na druhé miesto celkového poradia, po triumfe v 11. etape na čelo s náskokom takmer minúty a pol práve pred Froomeom. Ani vtedy však vedenie stajne nehovorilo, že on je favorit a namiesto toho tvrdilo, že sa radšej spolieha na dvojicu lídrov. Thomas si však nenechal svoju veľkú šancu zobrať. V horách dokázal, že je najsilnejší, a aj keď obhajca trofeje Froome nestačil na útoky konkurencie, on ich hravo likvidoval a sám dokázal súperom "zatopiť". Svoju obrovskú silu potvrdil aj tretím miesto v sobotňajšej časovke, po ktorej sa definitívne zapísal do histórie ako víťaz Tour. Tretí Brit a prvý Walesan.Tridsaťdvaročný Thomas zavŕšil prerod z olympijského víťaza v dráhovej cyklistike na jedného z najlepších na ceste. "povedal Thomas na tlačovej konferencii s celkovým víťazom. Tá býva už tradične v sobotu, keďže nedeľňajšia etapa má sviatočný charakter a už sa v nej nebojuje o celkové poradie.Oslavy odštartovali už po časovke. Hneď v cieli sa na Thomasa vrhol celý tím i najbližší.citoval ho portál cyclingnews.com.Nezabudol sa poďakovať celému tímu a najmä svojmu pôvodnému "šéfovi" Froomeovi, ktorý mu po potvrdení triumfu gratuloval medzi prvými:Najťažšie obdobie na 105. ročníku Tour prežíval v horských etapách v Pyrenejach, kde sa ho snažili zosadiť najmä Holanďan Tom Dumoulin zo Sunwebu a Slovinec Primož Roglič z Lotto NL-Jumbo.povedal Thomas.Okrem konkurencie sa musel vyrovnať aj s nepriazňou divákov. Tá sa zniesla na celý tím Sky po Froomeovej afére so zakázaným salbutamolom a najmä pre spôsob, akým ju Medzinárodná cyklistická únia (UCI) vyriešila.dodal Thomas pre cyclingnews.com.Froome nedokázal vyhrať štyri Grand Tour za sebou (Tour 2017, Vuelta 2017, Giro 2018) a double Giro, Tour v jednej sezóne, čo sa naposledy podarilo v roku 1998 Talianovi Marcovi Pantanimu. Napriek tomu bol s tretím miesto na 105. ročníku spokojný.povedal Froome, ktorý jazdí s tohtoročným víťazom v drese Sky už od roku 2010.