Thunbergová otvorila mládežnícky klimatický summit v New Yorku

Švédska tínedžerka a enviromentálna aktivistka Greta Thunbergová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 22. septembra (TASR) - Švédska tínedžerka Greta Thunbergová otvorila v sobotu v New Yorku na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) mládežnícky klimatický summit. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že mladí ľudia sa na tému klímy zišli pred summitom s cieľom zintenzívniť opatrenia proti globálnemu otepľovaniu, ktorý organizuje generálny tajomník OSN António Guterres.povedala Thunbergová.Na mládežníckom klimatickom summite sa zúčastnil aj Guterres, ktorý svoju generáciu vyzval, aby hlasom mladých ľudí venovala pozornosť.Na mládežníckom klimatickom summite sa v New Yorku zúčastnilo okolo 700 aktivistov. Mladí ľudia si vzájomne vymieňali informácie o negatívnych dôsledkoch zmeny klímy a o tom, čo proti nim robia vo svojich krajinách.Ústrednou témou, ktorá sa niesla podujatím, bola myšlienka, že práve súčasných mladých ľudí sa následky zmeny klímy dotknú v budúcnosti najviac. Napriek tomu však dnes nie sú súčasťou rozhodovacích procesov v tejto oblasti.Sobotňajší summit mladých ľudí sa konal deň po tom, ako sa státisíce ľudí na celom svete pridali k celosvetovým štrajkom s cieľom zvýšiť informovanosť o zmene klímy a požiadavkách na zmenu politík v tejto oblasti. K desaťtisícom protestujúcim v New Yorku sa pridala aj Thunbergová, ktorá tieto pravidelné piatkové pochody s názvompred vyše rokom odštartovala.Agentúra DPA pripomenula, že americký prezident Donald Trump sa na pondelňajšom Guterresovom klimatickom summite v OSN zúčastniť neplánuje. USA pod jeho vedením v roku 2017 ohlásili odstúpenie od parížskej klimatickej dohody.