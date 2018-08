ThyssenKrupp bol kvartálne v strate, za 9 mesiacov však dosiahol zisk

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Essen 9. augusta (TASR) - Najväčší výrobca ocele v Nemecku, koncern ThyssenKrupp, vo štvrtok oznámil, že v 3. štvrťroku svojho finančného roka 2017/18 sa prepadol do straty. Ale za prvých deväť mesiacov roka vykázal zisk. Vedenie koncernu zároveň stanovilo nové strednodobé ciele pre svoje divízie.Nemecký priemyselný konglomerát oznámil za tri mesiace do konca júna 2018 čistú stratu vo výške 131 miliónov eur. Vlani v rovnakom období mal čistý zisk 120 miliónov eur.ThyssenKrupp uviedol, že k strate čiastočne prispeli vyššie náklady na dane po podpísaní dohody o spoločnom podniku s oceliarskou skupinou Tata Steel.Tržby nemeckého koncernu v 3. kvartáli vzrástli o 2 % na 11,12 miliardy eur z vlaňajších 10,93 miliardy eur. A hodnota nových objednávok sa zvýšila o 1 % na 10,89 miliardy eur.povedal dočasný generálny riaditeľ Guido Kerkhoff.Za prvých deväť mesiacov obchodného roka, teda od začiatku októbra 2017 do konca júna 2018, dosiahol koncern čistý zisk 190 miliónov eur, zatiaľ čo rok predtým vykázal stratu 751 miliónov eur.Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) za deväť mesiacov klesol o 7 % na 1,28 miliardy a tržby sa znížili o 5 % na 31,12 miliardy eur.ThyssenKrupp potvrdil svoj výhľad na celý rok, ktorý sa končí 30. septembra 2018. Spoločnosť očakáva konsolidovaný upravený EBIT vo výške približne 1,8 miliardy eur. Okrem toho si dala za cieľ dosiahnuť tzv. cash flow, teda hotovostný tok, pred fúziami a akvizíciami vo výške najmenej 1 miliardy eur do roku 2021.