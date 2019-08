Thyssenkrupp sa bude súdiť pre neschválenie fúzie s Tatou Steel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Essen 22. augusta (TASR) - Nemecký koncern sa rozhodol podať na súd žalobu za to, že Európska komisia (EK) v júni zamietla jeho dohodu s konkurentom, indickou Tatou Steel o fúziu ich oceliarskej výroby. Thyssenkrupp odôvodnil svoje podanie tým, že EK prekročila súčasný platný rámec pre hospodársku súťaž. Člen správnej rady nemeckého koncernu Donatus Kaufmann vysvetlil vo štvrtok podanie žaloby na súd Európskej únie v Luxemburgu. Essenčania však nepredpokladajú, že sa súdnou cestou dostanú k realizácii fúzie.EK nesúhlasila s fúziou oceliarskej divízie nemeckého koncernu s európskou časťou koncernu Tata Steel, lebo v prípade niektorých druhov ocele by bolo konkurenčné prostredie narušené. Podľa jej názoru by to viedlo k rastu cien.Spojením divízií by vznikol druhý najväčší oceliarsky koncern v Európe so 48.000 pracovníkmi a s kapacitami v Nemecku, Veľkej Británii a Holandsku. Thyssenkrupp sa rozhodol fúziou znížiť svoju závislosť od kolísajúcich cien ocele v dôsledku prebytku oceliarskych kapacít na globálnom trhu a konkurenčného tlaku ázijských výrobcov komodity.povedal Kaufmann.uviedla jej hovorkyňa. Šéf koncernu Thyssenkrupp Guido Kerkhoff musel po rozhodnutí EK strategicky konať. Zrušil plánované rozdelenie koncernu na dva samostatné podniky. Tým závislosť firmy od kapitálovo náročného predaja ocele ešte vzrástla.