Tibor Gašpar ostáva pre premiéra a šéfa Smeru Roberta Fica jedným z najvážnejších kandidátov na post riaditeľa SIS.

„Trochu sa to teraz vo mne láme, ako spolupracovať s Tiborom ďalej. Na jednej strane je to presne taký človek, akého by som si predstavoval na čele SIS, na druhej strane je to zároveň mimoriadne talentovaný politik, ktorý priniesol niečo, čo tu v politike dávno nebolo, pokoj, profesionalitu i odborné vyjadrovanie,“ zvýraznil Fico.

Z hľadiska ďalšieho postupu preto oznámil, že po schválenej novele kompetenčného zákona, ktorá rieši mandát riaditeľa SIS, bude hovoriť s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

„Ak pani prezidentka obhajovala čurillovcov, ak pani prezidentka nemala problém s Danielom Lipšicom, aby bol špeciálny prokurátor, tak nevidím dôvod, prečo by mala mať problém, že človek, ktorý je obvinený, by nemal byť riaditeľom SIS,“ povedal Fico.

S prezidentkou si to však chce korektne vykonzultovať. „Nateraz teda platí, že Tibor Gašpar je pre mňa jeden z najhorúcejších kandidátov na túto pozíciu, lebo ho považujem za jedného z najlepšie pripravených ľudí,“ dodal.

Pripomenul, že SIS prešla veľmi zložitým obdobím, v ktorom sa stala predmetom vnútropolitického boja. Vyzdvihol zároveň prácu súčasného povereného riaditeľa SIS Tomáša Rulíška. „Je to veľký profesionál, ktorý prežil veľa garnitúr, vlád a aj veľa politikov,“ zdôraznil Fico.

Naznačil, že vláda pripravuje zmeny, ktoré by mali posilniť súčinnosť medzi tajnou službou a políciou a prokuratúrou.