Tichý líder opúšťa Manchester City zadarmo, David Silva sa aj tak dočká veľkej pocty

18.8.2020 - Dlhých desať sezón odohral v anglickom futbalovom klube Manchester City španielsky stredopoliar David Silva. Po úspešnom pôsobení v Anglicku sa rozhodol 34-ročný majster sveta z JAR 2010 pre návrat do vlasti a hrať bude za San Sebastián.S miestnym Realom Sociedad podpísal zmluvu na dva roky. Angličania za neho nedostali ani euro, keďže po súťažnom ročníku 2019/2020 mu vypršala zmluva s "The Citizens".V Manchestri však David Silva zanechal hlbokú stopu a klub si chce jeho oddanosť uctiť tým, že pred Etihad Stadium umiestni sochu s jeho podobizňou. Rovnakej pocty sa dočká aj niekdajší kapitán klubu Vincent Kompany, obe sochy by mali osadiť v roku 2021.David Silva odohral úplne posledný zápas za Manchester City v sobotu pri prehre Angličanov s francúzskym Lyonom 1:3 vo štvrťfinále Ligy majstrov 2019/2020.Španiel bol jediným hráčom klubu, ktorý sa podieľal na všetkých úspech City pod taktovkou majiteľov zo Spojených arabských emirátov. Tí klub kúpili v roku 2011.David Silva sa s Manchestrom City stal štyrikrát anglickým šampiónom (2011/2012, 2013/2014, 2017/2018, 2018/2019), dvakrát víťazom FA Cupu (2010/2011 a 2018/2019), päťkrát s ním uspel v ligovom pohári a trikrát v národnom superpohári (FA Community Shield).Po Davidovi Silvovi chce klub pomenovať aj jedno z ihrísk v tréningovom centre. "Jeho mimoriadny prínos na triumfe 6:1 nad rivalom Manchestrom United z roku 2011 sa tým stane nesmrteľný," uviedlo vedenie City."Bol tichým lídrom, ktorý desať rokov inšpiroval všetkých okolo seba - mladíkov v akadémii aj skúsených spoluhráčov. Dal pečať tomuto klubu a aj jeho zásluhou sa dostal na súčasné pozície. On stál pri začiatku všetkého," uviedol šéf klubu Khaldoon Al Mubarak.David Silva prišiel do Manchestru v lete 2010 z FC Valencia po tom, ako s výberom Španielska získal zlato na MS v Juhoafrickej republike.Za City odohral 436 súťažných stretnutí.