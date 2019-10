Tieň jaguára ocenili na Ekofilme i na etnologickom festivale

Režisér Pavol Barabáš, archívna snímka. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 14. októbra (TASR) - Slávnostným odovzdávaním cien víťazným filmom vyvrcholil v piatok (11. 10.) v Brne 45. ročník medzinárodného filmového festivalu Ekofilm. Cenu od medzinárodnej poroty si odnieslo päť filmov. Jednu z hlavných cien v kategórii stredoeurópske filmy získal aj slovenský Tieň jaguára, ktorý zachytáva objavnú cestu štyroch priateľov cez neprebádanú amazonskú džungľu k prírodným indiánom. TASR o tom informovala Alena Koščová z K2 studia.povedal o filme režisér Pavol Barabáš.Dokument Tieň jaguára zaujal porotu aj v Belehrade na Medzinárodnom festivale etnologických filmov, v poradí 28. ročník podujatia sa konal v Srbsku od 6. do 9. októbra. Porota udelila filmu špeciálne uznanie za kameru.odôvodnila porota ocenenie.Tieň jaguára rozpráva príbeh štyroch priateľov, ktorí sa vybrali proti prúdu amazonských riek na neistú cestu. Prešli cez tajomné pohorie Sierra Maigualida, ktorým okrem indiánov ešte nikto neprešiel. Dostali sa tak do ich sveta. Do sveta založeného na úcte k vlastnému spoločenstvu. Vďaka spiritualite sú indiáni kmeňa Hodi prepojení s okolitou prírodou. Veria, že poškodiť prales znamená poškodiť samých seba. Jedni z posledných prírodných indiánov na tejto planéte prijali odvážlivcov do svojej osady a umožnili im spoznať a autenticky zachytiť jednoduchosť ich bytia a priniesť tak dôležité poznanie.