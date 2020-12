Tiesňová linka 112 zatiaľ v tomto roku zaznamenala viac než osemstotisíc volaní

Štyria operátori na stredisku

Aj bez SIM-ky alebo signálu

1.12.2020 (Webnoviny.sk) - Počas prvých 10 mesiacov tohto roku operátori tiesňovej linky 112 zaznamenali viac ako 840-tisíc volaní, prijali viac ako 12-tisíc SMS správ a takmer dvetisíc volaní prostredníctvom e-Callu z automobilov. Pri príležitosti národného dňa linky 112 o tom informoval rezort vnútra.„Na základe štatistických výstupov prichádza najviac volaní na 112-tku v piatok a v sobotu, a to najčastejšie z Košického kraja, najmenej z Trenčianskeho,“ skonštatovalo ministerstvo.Rezort pripomína, že na Slovensku existuje osem koordinačných stredísk Integrovaného záchranného systému (IZS), a to vo všetkých krajoch.„Pri volaní na tiesňovú linku 112 je volajúci automaticky presmerovaný na krajské koordinačné stredisko IZS podľa územnej príslušnosti. Na každom z koordinačných stredísk slúžia štyria operátori 112, ktorí sa striedajú v 12-hodinových zmenách,“ informovalo ministerstvo.Európske číslo tiesňového volania 112 je podľa rezortu vnútra jediné tiesňové číslo, z ktorého je možné vyžiadať si pomoc aj z telefónov bez SIM karty alebo z oblastí, kde volajúci nemá signál svojej domovskej mobilnej siete.„Za zneužitie linky tiesňového volania 112 môže byť uložená pokuta až do výšky 1 659 eur. Ak niekto na linku 112 oznámi poplašnú správu, ktorá nie je pravdivá a spôsobí tak nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, dopúšťa sa trestného činu šírenia poplašnej správy,“ dodalo ministerstvo.