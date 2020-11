Tieto Android smartfóny sú aktuálne najvýkonnejšími na trhu

V mnohých prípadoch sú dokonca schopnými nahradiť herné konzoly, či počítače, a poskytnúť plnohodnotný zážitok z hrania hier. Dobrým príkladom sú hry ako PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, či Among US hra a ďalšie, ktoré možno kvalitovo porovnávať s prevedením hier na počítači.

Nie však každý smartfón je schopným ponúknuť plnohodnotný zážitok z hrania hier. Tak ako to býva aj vo svete počítačov, tak aj v tomto prípade zohráva dôležitú úlohu hardware. Nižšie sme si pre vás pripravili zoznam 20 najvýkonnejších smartfónov na trhu podľa rebríčku AnTuTu, ktorý na mesačnej báze porovnáva výkon zariadení.

Zariadenie Počet bodov v AnTuTu 1. ROG Phone 3 (16+512) 647919 2. OPPO Find X2 Pro (12+512) 614425 3. iQOO Neo3 (6+128) 600408 4. Samsung Galaxy Z Fold2 5G (12+256) 597791 5. Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (12+256) 597158 6. OnePlus 8 Pro (12+256) 585436 7. OnePlus 8 (12+256) 584989 8. Mi 10T Pro 5G (8+256) 578900 9. Samsung Galaxy S20 FE 5G (6+128) 574130 10. Poco F2 Pro (8+256) 573340 11. Mi 10 (8+256) 566172 12. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (990) (12+128) 536835 13. Samsung Galaxy S20+ 5G (990) (12+128) 531047 14. Samsung Galaxy Note20 Ultra LTE (8+256) 528132 15. Samsung Galaxy S20+ (990) (8+128) 521141 16. iQOO Z1 (6+128) 514722 17. Samsung Galaxy S20 4G (990) (8+128) 511452 18. Samsung Galaxy S20 FE 4G (6+128) 503482 19. realme X3 Super Zoom (12+256) 498444 20. realme X2 Pro (12+256) 497775

Vyššie v zozname smartfónov ste mohli vidieť aktuálne 20 najvýkonnejších smartfónov na trhu k dnešnému dňu podľa rebríčku AnTuTu. Zariadenia vyššie vo všeobecnosti patria k tým drahším, s výnimkou telefónov Xiaomi, ktoré sú vo všeobecnosti pokladané za cenovo dostupnejšie. Zároveň však treba dodať, aby ste si zahrali na hry vysokej úrovni, tak vám v skutočnosti bude stačiť aj menej výkonný smartfón. V podstate bez kompromisov si môžete zahrať hry už na zariadeniach s 380-tisícmi bodov a viac.

Okrem iného v prípade výkonnejších modelov smartfónov je možné bezproblémovo využívať aj ďalšie pokročilé aplikácie, či funkcie. Dobrým príkladom je napríklad služba Android Auto, ktorá patrí medzi populárne v našom regióne, hoci oficiálne nie je podporovanou. Alebo rôzne aplikácie a hry podporujúce rozšírenú realitu.