Tieto rádiá boli najpočúvanejšie a televízie najsledovanejšie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. augusta (TASR) - Najpočúvanejším rádiom na Slovensku bolo v 1. a 2. kvartáli 2019 Rádio Expres a najsledovanejšou televíziou Markíza. Vyplýva to z výsledkov národného prieskumu Market & Media & Lifestyle - Target Group Index (MML-TGI), ktorý od 7. januára do 23. júna realizovala na vzorke 4178 respondentov spoločnosť MEDIAN SK v licenčnej spolupráci s anglickou spoločnosťou Kantar Media.Celková počúvanosť rádií v parametripredstavuje 60 percent. Poradie otvára Rádio Expres s 18 percentami, ďalej Rádio Slovensko so 16 percentami, nasleduje Fun rádio s 10 percentami. Sedempercentnú počúvanosť dosiahli Rádio Europa 2, Rádio Jemné a Rádio Vlna. Poradie siedmich najpočúvanejších staníc uzatvára Rádio Regina so šiestimi percentami. Slovenský rozhlas (RTVS) so svojimi šiestimi okruhmi dosiahol v parametri24 percent. Rozhlasová sieť Radio Services dosiahla počúvanosť 20-percentnú a sieť Regiomedia štvorpercentnú.Sumárna sledovanosť všetkých televízií je 75 percent. Televíziu v prvom a druhom kvartáli 2019 celkovo sledovalo takmer 3,4 milióna divákov. Najvyššie percento sledovanosti televíznych staníc dosiahla Televízia Markíza – 41 percent. Sledovanosť na úrovni 29 percent zaznamenala TV JOJ, za ňou sa umiestnila Jednotka s 20 percentami.