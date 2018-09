TIETO úseky ciest diaľničiari čiastočne uzavrú

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) čiastočne uzavrie z dôvodu opráv rýchlostnú cestu R1 v úseku Trnava – Nitra a cestu I/16 vo Zvolene. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Michaela Michalová.uviedla Michalová.Počas dvoch víkendov prejde podľa jej slov opravou vonkajší jazdný pruh ľavého jazdného pásu v km 35,500 - 33,000 (smer Trnava). Tri víkendy bude trvať oprava vonkajšieho jazdného pruhu ľavého jazdného pásu v km 27,500 - 22,440.objasnila Michalová s tým, že práce sa budú vykonávať v čase od štvrtka (20.00 h.) do nedele (15.00 h).informovala ďalej hovorkyňa NDS.Obmedzenie sa týka obdobia od piatka 14. septembra od 20.00 h do pondelka 17. septembra do 6.00 h, od piatka 21. septembra od 20.00 h do pondelka 24. septembra do 6.00 h a od piatka 28. septembra od 20.00 h do pondelka 1. októbra do 6.00 h.spresnila Michalová.V prípade oboch ciest je podmienkou vykonania prác vhodné počasie počas uvedených víkendov pre pokládku asfaltových zmesí.