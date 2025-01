TikTok začal obnovovať svoje služby v Spojených štátoch po uistení od Donalda Trumpa

TikTok v USA prerušil prevádzku v sobotu večer miestneho času a užívatelia dostali správu, že aplikáciu kvôli zákazu nemožno používať.

„Po dohode s našimi poskytovateľmi služieb TikTok obnovuje prevádzku,“ uviedla firma vo vyhlásení, v ktorom sa poďakovala Trumpovi, že poskytovateľom služieb ponúkol potrebné uistenie, že nebudú čeliť žiadnym sankciám, keď umožnia, aby TikTok v USA mohol fungovať.

Vyhlásenie firmy prišlo po tom, ako americkí užívatelia začali hlásiť, že majú prístup na internetové stránky siete, no aplikácia TikTok, ktorá je oveľa rozšírenejšia, sa zatiaľ zdala nedostupná.

TikTok prestal fungovať, pretože dnes vstúpil do platnosti zákon, podľa ktorého mala platforma do dneška prerušiť spojenie so svojou materskou spoločnosťou ByteDance, ktorá sídli v Číne, alebo činnosť v USA ukončiť, aby sa vyriešili obavy, že predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť.

Trump v sobotu uviedol, že po svojom pondelkovom nástupe do funkcie s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne o 90-dňovom odklade zákazu TikToku. Dnes potvrdil, že v pondelok umožní fungovanie TikToku, zároveň však dodal, že by chcel, aby USA mali v spoločnom podniku vlastniacom túto sieť v krajine podiel 50 percent.