Tím Bora-Hansgrohe posilnia Drucker a Gatto

Slovenský cyklista Peter Sagan s kolegom Oscarom Gattom, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 4. septembra (TASR) - Cyklistický tím Bora-Hansgrohe získal do svojich radov dve akvizície - Taliana Oscara Gatta a Luxemburčana Jeana-Pierrea Druckera, od ktorých si sľubuje najmä podporu pre Slováka Petra Sagana na jarných klasikách. Informáciu priniesla internetová stránka cyclingnews.com s tým, že obaja cyklisti podpísali dvojročné zmluvy.Gatto predošlé dve sezóny strávil v tíme Astana, ale predtým v Tinkoffe (2016) i Cannondale (2014) sa už so Saganom stretol. Drucker prichádza do Bory-Hansgrohe po štvorročnom pôsobení v stajni BMC Racing.