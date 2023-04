Tím Boston Bruins vytvoril v NHL nový rekord a môže pridať ďalší, Pastrňák má šancu prekonať Jágra

Môžu mať aj najviac bodov

10.4.2023 (SITA.sk) - Hokejisti klubu Boston Bruins zo zámorskej NHL zaznamenali v nedeľu šieste víťazstvo za sebou, ktorým sa zapísali do histórie profiligy.Triumf 5:3 nad Philadelphiou Flyers bol pre "medvede" 63. v aktuálnej sezóne a stanovili ním nový rekord súťaže, doposiaľ najviac víťazstiev v základnej časti jedného ročníka dosiahli tímy Detroit Red Wings (1995/1996) a Tampa Bay Lightning (2018/2019) - zhodne 62."Slovo tím vystihuje našich hráčov. Veria si, starajú sa jeden o druhého, rešpektujú sa navzájom, sú súdržní, sústredia sa na prítomnosť a dodržiavajú systém," vyzdvihol svojich zverencov tréner Bostonu Jim Montgomery , citoval ho oficiálny web NHL.Bruins sú blízko k prekonaniu historického rekordu aj v počte bodov v základnej časti jednej sezóny, momentálne ich majú na konte 131 a odohrajú ešte dva duely. Rekord patrí tímu Montreal Canadiens so ziskom 132 bodov v ročníku 1976/1977.K nedeľňajšiemu rekordnému víťazstvu Bostonu najviac prispel český útočník David Pastrňák , ktorý zaznamenal hetrik a dosiahol métu 60 gólov v sezóne. Okrem neho to dokázal iba strelecký líder Connor McDavid z Edmontonu Oilers (64).Pre Pastrňáka to bol 17. hetrik v súťaži a 15. v základnej časti, hranicu 60 gólov pokoril pred ním v drese Bruins iba Phil Esposito v ročníku 1974/1975 (61). Útočí aj na český rekord Jaromíra Jágra, ktorý nastrieľal 62 gólov v sezóne 1995/1996."Brad Marchand mi pred mnohými rokmi povedal, aby som sa snažil streliť o desať gólov viac než si myslím, že dokážem. Dal som si teda ako cieľ 60 gólov a nemyslel som si, že ho dosiahnem. Viem, aký som hráč a už pred koronakrízou som bol k tejto méte blízko. Vedel som, že som toho schopný a to mi mentálne pomohlo," vyhlásil Pastrňák o svojom míľniku.Český kanonier zároveň strelil 300. gól v 590. zápase základnej časti, z Čechov to dokázal rýchlejšie iba Jágr (580 duelov).David Pastrňák je aktuálne štvrtý najproduktívnejší hráč tejto sezóny NHL so 109 bodmi v 80 stretnutiach. Okrem vedúceho McDavida (151) sú pred ním len Leon Draisaitl (124) a Nikita Kučerov (110).Pastrňák stále útočí na svoju druhú Trofej Mauricea Richarda pre najlepšieho strelca súťaže, za McDavidom zaostáva o štyri góly a obaja odohrajú ešte dva duely. Boston je už istý víťaz základnej časti a všetky série play-off bude začínať na domácom ľade.