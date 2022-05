Tím Bratislava Capitals ostáva v Ice Hockey League, poslednú sezónu nedohral pre tragické udalosti

Draisaitl bude športový riaditeľ

Divákom chcú prinášať neopakovateľný zážitok

13.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový klubu Bratislava Capitals zostáva súčasťou nadnárodnej Ice Hockey League. Vedenie bratislavského tímu potvrdilo na sociálnych sieťach, že v sezóne 2022/2023 bude hrať. Už skončený súťažný ročník Bratislavčania síce v IHL začali, no počas neho prerušili činnosť pre tragické udalosti v organizácii z novembra 2021.Najprv počas súťažného duelu na ľade skolaboval útočník a neskôr na zlyhanie srdca skonal vo veku 24 rokov Boris Sádecký , dva dni po ňom odišiel na večnosť aj 36-ročný viceprezident a generálny riaditeľ klubu Dušan Pašek mladší "Sme veľmi radi, že klub sa po niekoľkomesačnej pauze vracia na hokejovú mapu. Nedávne obdobie bolo pre mnohých z nás veľmi náročné, o to viac sa tešíme na výzvy, ktoré pred nami stoja. Klub iClinic Bratislava Capitals je mladý, ambície mu však nechýbajú. Verím, že v novej sezóne Ice Hockey League ich potvrdíme,“ povedal prezident klubu Ivo Ďurkovič Peter Draisaitl doteraz viedol Capitals ako tréner, po novom zastáva post športového riaditeľa. "Čoskoro predstavíme verejnosti meno nového hlavného trénera aj hráčov, ktorí nás budú reprezentovať. Kostru by mali tvoriť hokejisti zo Slovenska doplnení o kvalitných legionárov,“ konštatoval Peter Draisaitl.Bratislavský klub pripomenul aj svoj cieľ: "Hrdo reprezentovať Slovensko v nadnárodnej lige, predvádzať atraktívny hokej, budovať a rozširovať hokejovú komunitu Caps a dopriať každému divákovi neopakovateľný zážitok."Tím Bratislava Capitals v nadnárodnej súťaži s rakúskym riadením pôsobí od leta 2020, čaká ho teda tretia sezóna v lige, ktorej súčasťou sú aj tímy z Rakúska, Maďarska, Talianska a Slovinska.