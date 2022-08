Tím Calgary Flames by mal podpísať zmluvu s Adamom Ružičkom, píše zámorský expert

Kontrakt na rok či dva

31.8.2022 (Webnoviny.sk) - Zámorský expert Rob Couch z portálu The Hockey Writers radí klubu Calgary Flames zo zámorskej NHL , aby čo najskôr podpísal zmluvu so slovenským hokejistom Adamom Ružičkom Dvadsaťtriročný center je posledný obmedzený voľný hráč v tíme "plameňov", ktorý ešte nemá kontrakt na sezónu 2022/2023.V minulom ročníku odohral 28 zo svojich doterajších 31 zápasov v profilige, no ukončil ho opäť v nižšej AHL v drese Stocktonu Heat."Calgary zostáva podpísať zmluvu ešte s Ružičkom, ktorý je viac než pripravený na ďalší krok - stať sa plnohodnotným hráčom NHL. V ostatných troch sezónach sa veľmi pekne rozvíjal v AHL, v ročníku 2020/2021 si prvýkrát vyskúšal NHL a v troch zápasoch raz asistoval. Skutočnú šancu však dostal až v minulej sezóne po tom, ako v AHL zažiaril s 11 gólmi a 20 bodmi v 16 dueloch. V 28 zápasoch za Flames sa tento mladý útočník nestratil, zaznamenal v nich päť gólov a desať bodov," uviedol Couch na margo Bratislavčana, ktorého kanadský klub draftoval v roku 2017 zo 109. miesta."Flames sa zrejme dohodnú s Ružičkom na zmluve na jeden alebo dva roky s ročným platom približne 1 milión dolárov. V kádri majú pre neho jediné miesto vo štvrtom útoku, keďže je center a dokáže hrať aj na krídle. Jeho hlavní konkurenti v tíme sú nový hráč Kevin Rooney a skúsený Trevor Lewis. Ružička mohol mať lepšie štatistiky, keby odohral toľko zápasov ako oni. Je prísľubom pre nižšie útoky Flames do budúcna. Musia ho však podpísať pred začiatkom tréningového kempu, aby nestratil cenný čas a neprišiel o miesto v zostave," dodal expert.Ružička odštartoval zámorskú kariéru troma sezónami v kanadskej juniorskej súťaži OHL, v kluboch Sarnia Sting a Sudbury Wolves absolvoval spolu 213 zápasov so ziskom 211 bodov (99+112), vrátane play-off.V nasledujúcich troch ročníkoch odohral 100 stretnutí za Stockton v AHL s bilanciou 32 gólov a 36 asistencií. Slovensko reprezentoval na dvoch majstrovstvách sveta "osemnástok" a troch juniorských šampionátoch.