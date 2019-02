Tím expertov OSN si vypočuje nahrávku zachytávajúcu Chášukdžího vraždu

Chášukdží, hlasný kritik saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána a prispievateľ denníka Washington Post, zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 1. februára (TASR) - Tím právnych a forenzných expertov financovaných Organizáciou Spojených národov si vypočuje obsah zvukovej nahrávky, ktorá zachytáva vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.V piatok to novinárom v Ankare uviedol poradca tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana Yasin Aktay, ktorý sa tam stretol s osobitnou spravodajkyňou OSN pre mimosúdne, súhrnné alebo svojvoľné popravy Agnes Callamardovou a jej tímom. Informovala o tom agentúra DPA.Cieľom Callamardovej návštevy, ktorá sa začala v pondelok a potrvá do soboty, je pomôcť objasniť okolnosti smrti novinára Chášukdžího, ktorého podľa dostupných informácií 2. októbra 2018 v budove sauskoarabského konzulátu v Istanbule zavraždili agenti Saudskej Arábie. Jeho telo sa doteraz nenašlo.Predtým, ako Callamardová absolvovala v utorok štvorhodinové stretnutie s istanbulským hlavným prokurátorom, preskúmala istanbulskú štvrť v susedstve, kde sa nachádza budova generálneho konzulátu kráľovstva, informovala štátna tlačová agentúra Anadolu.Na vstup do samotnej budovy nedostala Callamardová od saudskoarabských predstaviteľov povolenie, dodala Anadolu.Zodpovednosť za Chášukdžího vraždu sa neoficiálne pripisuje saudskoarabskému korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi. Saudskoarabskí činitelia však označujú tento zločin za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí prekročili svoje právomoci.V Saudskej Arábii sa v januári začal súdny proces s 11 podozrivými z Chášukdžího vraždy. Podľa miestnych médií prokurátor žiada pre piatich z nich trest.Ankara, ktorá už viackrát deklarovala, že postup Rijádu pri objasňovaní novinárovej vraždy nepovažuje za transparentný, oznámila, že pripravuje medzinárodné vyšetrovanie jeho násilnej smrti.Callamardová sa systematicky zaoberá mimosúdnymi vraždami. Závery vyšetrovania, ktoré sa koná z jej iniciatívy, predstaví v júni tohto roku Rade OSN pre ľudské práva.