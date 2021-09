Tím vyšetrujúci zostrelenie malajzijského lietadla nad Ukrajinou žiada ľudí o pomoc s dôkazmi

Rusko trvá na svojej nevine

2.9.2021 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný tím vyšetrujúci zostrelenie letu MH17 spoločnosti Malaysia Airlines nad východnou Ukrajinou vo štvrtok vyzval obyvateľov mesta Kursk, aby poskytli informácie o nasadení rakety, ktorá podľa vyšetrovateľov pred siedmimi rokmi zostrelila lietadlo a spôsobila smrť všetkých 298 ľudí na palube.Výzva prichádza pred tým, ako sa v pondelok obnoví proces s tromi Rusmi a jedným Ukrajincom obvinenými z viacnásobnej vraždy za ich údajnú úlohu pri zostrelení Boeingu 777, ktorý 17. júla 2014 letel z Amsterdamu do Kuala Lumpur.Žiadneho z podozrivých nevydali do Holandska a proces, ktorý sa začal v marci 2020, pokračuje v ich neprítomnosti.Vyšetrovatelia tvrdia, že rakety Buk s odpaľovacím zariadením doviezli z ruskej 53. protilietadlovej raketovej brigády, ktorá má základňu v Kursku.Rusko podiel na zostrelení lietadla vytrvalo popiera. Vyšetrovací tím uviedol, že informácie, ktoré teraz hľadá, nemajú slúžiť na posilnenie dôkazovej situácie proti štyrom podozrivým, ale na vyšetrenie toho, kto nariadil zaslanie rakety a posádky odpaľovacieho zariadenia na Ukrajinu.Vyšetrovatelia uviedli, že hľadajú „fotografie, videá, relevantné e-mailové správy alebo vojenské rozkazy“.„Vyšetrovanie je už vo veľmi pokročilom štádiu, ale ešte nie je ukončené. Radi by sme sa od všetkých, aj od ruských vojakov, dozvedeli, čo sa skutočne stalo,“ uvádza sa v otvorenom liste obyvateľom Kurska.