Tim Walz oficiálne prijal demokratickú nomináciu na viceprezidenta v nadchádzajúcich amerických voľbách

Očaril priaznivcov demokratov

Búrlivé obdobie demokratov

22.8.2024 (SITA.sk) - Guvernér Minnesoty Tim Walz v stredu oficiálne prijal nomináciu Demokratickej strany na viceprezidenta v nadchádzajúcich amerických prezidentských voľbách. Počas demokratického zjazdu v Chicagu sa poďakoval aréne plnej ľudí za „prinesenie radosti“ do volieb, ktoré zmenilo povýšenie viceprezidentky Kamaly Harrisovej do čela súboja o Biely dom.Príhovor počas zjazdu bol pre Walza príležitosťou predstaviť sa širšej verejnosti, keďže predtým, ako si ho Harrisová vybrala za svojho kandidáta, medzi mnohými Američanmi nerezonoval.V prejave spomenul svoje skúsenosti futbalového trénera, pôsobenie v národnej garde či problémy s plodnosťou, ktorým čelili s manželkou a ktoré konkurenční republikáni spochybňujú.Hoci nie je jasné, či Walz svojím prejavom priláka nových voličov, podľa agentúry ešte viac očaril priaznivcov demokratov a pomohol vyvážiť Harrisovej pôvod zo západného pobrežia, keďže on je kultúrny predstaviteľ stredozápadných štátov, ktorých voličov túto jeseň potrebuje.Samotná Harrisová vo štvrtok v noci uzatvorí demokratický zjazd, keď by mala oficiálne prijať svoju historickú prezidentskú nomináciu. Nominácia Harrisovej by mala dať koniec búrlivému obdobiu pre demokratov, ktoré vyvolala nešťastná júnová debata prezidenta Joea Bidena s exprezidentom a republikánskym kandidátom Donaldom Trumpom a Bidenovo následné odstúpenie.Spomenutý zjazd sa začal v pondelok a vystúpili počas neho aj Biden, bývalý prezident Barack Obama s manželkou Michelle či Hillary Clintonová