Timmermans by diskutoval v televízii Euronews s Orbánom

Frans Timmermans, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť/Brusel 10. mája (TASR) - Kandidát európskych socialistov na post predsedu budúcej Európskej komisie (EK) a súčasný prvý podpredseda exekutívy EÚ Frans Timmermans v piatok v Bruseli oznámil, že je ochotný diskutovať pred televíznymi kamerami s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Ako o tom informoval spravodajský server 24.hu, politickú debatu pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) iniciovala spravodajská televízia Euronews.Timmermans požiadal poslanca EP za Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) Istvána Ujhelyiho, aby o svojom rozhodnutí informoval maďarskú verejnosť. Podľa 24.hu maďarský ľavicový europoslanec povedal, že lídra kandidátky európskych socialistov pozvala MSZP do Budapešti na svoj zjazd, ktorý sa bude konať na budúci týždeň v sobotu (18.5.).povedal Ujhelyi.Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v piatok vyhlásil, že Timmermans musí niesť zodpovednosť za príchod vyše poldruha milióna ilegálnych migrantov do Európy.Pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió maďarský minister povedal, že ľavicový politik Timmermans nesie osobnú zodpovednosť za to, že výkon EK bol v uplynulých piatich rokoch, ako aj za to, že Európa priebežne stráca zo svojej konkurencieschopnosti a bezpečnostná situácia v nej sa stále zhoršuje.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)