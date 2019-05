Timmermans chce znížiť voličský vek na 16 rokov

Frans Timmermans, archívna snímka. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Brusel 8. mája (TASR) - Kandidát európskych socialistov na post predsedu budúcej Európskej komisie (EK) Frans Timmermans sa v utorok večer vyslovil za zníženie veku prvovoličov v Európskej únii z 18 na 16 rokov, uviedla tlačová agentúra DPA.Jeho hlavný rival pre túto funkciu, nemecký europoslanec a volebný líder Európskej ľudovej strany (EPP) v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu (EP) Manfred Weber by nechal o tejto téme rozhodnúť členské krajiny EÚ.týmito slovami obhajoval Timmermans svoj návrh na zníženie voličského veku počas predvolebnej televíznej diskusie, ktorú v utorok v Kolíne pripravil nemecký televízny kanál ARD. Súperom kandidáta Strany európskych socialistov (PES) bol Manfred Weber. Ich diskusie sa týkali "pálčivých" tém ako sú terorizmus a klimatické zmeny, ale aj väčšia účasť mladej generácie na politickom živote Európy.Väčšina doterajších európskych predvolebných prieskumov verejnej mienky dáva EPP najväčšie šance na víťazstvo v eurovoľbách, ktoré sa v členských krajinách uskutočnia v dňoch 23. až 26. mája. Európski ľudovci by mali opäť získať najviac kresiel v zákonodarnom zbore EÚ, hoci menej ako sa im to podarilo pred piatimi rokmi.Weber na otázku, či aj on podporuje zníženie minimálneho voličského veku, povedal, že rozhodnutie o tejto otázke treba ponechať na vlády jednotlivých členských štátov a nie na európske inštitúcie v Bruseli. Zároveň však dodal, že v každom prípade ide o tému, ktorá by mala byť predmetom verejných diskusií.V roku 2019 je podľa prieskumov na objednávku EP oprávnených voliť okolo 373 miliónov občanov EÚ (okrem Británie), z toho je podľa odhadov 33,4 milióna prvovoličov vo veku 18 rokov.