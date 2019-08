Timo Werner sa upísal Lipsku do roku 2023

Nemecký futbalista Timo Werner. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lipsko 25. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Timo Werner predĺžil zmluvu s účastníkom najvyššej súťaže RB Lipsko do roku 2023. Nateraz tak ukončil špekulácie o možnom prestupe do Bayernu Mníchov alebo do zahraničia, kde sa oňho údajne zaujímalo Atletico Madrid.Dvadsaťtriročný útočník prišiel do Lipska v roku 2016 z VfB Stuttgart a odvtedy nastrieľal 62 gólov v 116 súťažných vystúpeniach. V reprezentačnom drese má na konte desať zásahov v 25 stretnutiach. Počas letného prestupového obdobia vyčkával, ako sa vyvinie situácia v Bayerne, ale úradujúci nemecký šampión sa v ofenzíve posilnil o Chorváta Ivana Perišiča a Brazílčana Philippeho Coutinha.povedal Werner, ktorý má v zmluve výkupnú klauzulu vo výške približne 30 miliónov eur.