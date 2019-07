Tímy NLC Nordic a NLC Alpine odcestovali na zahraničné sústredenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (TASR) - Členovia Národných lyžiarskych centier pre alpské aj bežecké disciplíny v rámci projektu Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) ProSkiTeam odcestovali na zahraničné sústredenia. Bežci z NLC Nordic sú do 26. júla v nemeckom Oberhofe, zjazdári z NLC Alpine pobudnú do rovnakého termínu na ľadovci Mölltal v Rakúsku.Pre členov tímu NLC Nordic to je štvrté sústredenie po dvoch v Štiavnických vrchoch a jednom v Chorvátsku. Do Oberhofu vycestovali športovci Mária Danielová, Kristína Sivoková, Marianna Klementová, Timea Mazúrová, Ján Koristek, Denis Tilesch a Matúš Oravec.povedal v tlačovej správe Michal Malák, športovo-technický riaditeľ Úseku bežeckých disciplín SLA.Alpskí lyžiari doteraz absolvovali sústredenie v talianskom stredisku Ahrntal a na ľadovci Mölltal. Filip Baláž, Miroslav Ilavský, Matej Dluhoš, Kristián Pavelka a Daniel Nosek sa pod vedením Reinharda Leitera budú koncentrovať najmä na lyžiarsku techniku oblúka pre obrovský slalom a kondičné tréningy.uviedol Patrik Dluhoš, ktorého prezident SLA Ivan Ivanič menoval povereným zástupcom pre projekt NLC Alpine.dodal Ivanič.