Tínedžer Alcaraz vyradil Nadala aj Djokoviča, tenisový zázrak čaká vo finále olympijský víťaz

Veľmi dobre si udržal nervy

Alcaraz so Zverevom ešte nevyhral

8.5.2022 (Webnoviny.sk) - Zoznam "obetí" španielskeho tenisového zázraku Carlosa Alcaraza sa ďalej rozrastá. Po tom, ako tento čerstvo 19-ročný tínedžer v piatkovom štvrťfinále turnaja ATP zdolal svoj idol Rafaela Nadala , triumfoval o deň neskôr v súboji o postup do finále i nad svetovou jednotkou - Srbom Novakom Djokovičom "Bol to jeden tých zápasov, ktoré si treba užiť. Napriek napätiu, semifinále a tajbrejku tretieho setu... Užil som si to. Do poslednej chvíle som sa dokázal usmievať," povedal Alcaraz po viac ako 3,5-hodinovej trojsetovej bitke s Djokovičom, v ktorej zvíťazil 6:7 (5), 7:5, 7:6 (5). "Gratulujem mu. Veľmi dobre si udržal nervy. Je pôsobivé, keď niekto v jeho veku hrá tak dospelo a odvážne. Zaslúžil si triumfovať," skonštatoval Djokovič.Alcaraz sa stal prvým hráčom, ktorý na tom istom antukovom podujatí dokázal zdolať Nadala i Djokoviča. V semifinále premenil na triumf svoj tretí mečbal. "Momentálne je to úžasný pocit. Veľmi sa teším, že môžem hrať takéto zápasy, že som najprv mohol zvíťaziť nad Rafom a teraz aj nad svetovou jednotkou," dodal Alcaraz.V nedeľňajšom podvečernom finále sa stretne s obhajcom trofeje - Nemcom Alexandrom Zverevom , ktorý má v Madride vo dvojhre bilanciu 19:2. "Toto je môj najobľúbenejší kurt na svete," priznal šampión z vlaňajších olympijských hier v japonskom Tokiu.Alcaraz prehral oba doterajšie vzájomné zápasy so Zverevom. "Viem, že 99,99 % ľudí bude zajtra proti mne, ale toto je úplne v poriadku," skonštatoval Zverev.